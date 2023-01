Patricija Brolih od Slovencev najvišje na veliki nagradi Portugalske

Na veliki nagradi Portugalske, uvodnem letošnjem turnirju za svetovni pokal v judu, je za najboljšo slovensko uvrstitev poskrbela Patricija Brolih, ki je v kategoriji do 78 kilogramov zasedla sedmo mesto. Z njim si je izbojevala tudi dragocene točke v kvalifikacijah za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu.

V uvodnih dveh krogih je bila 26-letna judoistka Bežigrada boljša od Mongolke Erdenet-Od Batbajar (10:0) in Maročanke Hafse Yatim (10:0), v četrtfinalu pa je morala priznati premoč Britanki Emmi Reid (0:10). V repešažu je nato Brolihova izgubila še z Loriano Kuka iz Kosova (0:10), poznejšo dobitnico bronaste kolajne. Z zlato lovoriko se je v kategoriji do 78 kilogramov ovenčala domača tekmovalka Patricia Sampaio, ki je v velikem finalu premagala Ukrajinko Jelizaveto Litvinenko.

Najboljša slovenska judoista minulega leta Anka Pogačnik (do 70 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg) sta po enem dobljenem dvoboju pristala na devetih mestih, preostali naši borci Metka Lobnik (do 78 kg), David Štarkel (do 60 kg), Martin Hojak, Nace Herkovič (oba do 73 kg) in Enej Marinič (nad 100 kg) pa so se od tekmovanja v Almadi poslovili že po porazih v uvodnih obračunih.

Na veliki nagradi Portugalske je sicer moči merilo 544 tekmovalcev in tekmovalk iz 81 držav. Nagradni sklad turnirja je znašal 98.000 evrov.