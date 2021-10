Peganu nov mandat v izvršnem odboru svetovne zveze

Ob robu 50. svetovnega prvenstva v japonskem Kitakjušuju so namreč potekale volitve, telovadci pa so Aljažu Peganu izkazali zaupanje za opravljeno delo, saj so ga izvolili za še en mandat. Pegan, ki sicer kot svetovalec vrsto let deluje v turški reprezentanci, vlogo predstavnika športnikov pri Mednarodni gimnastični zvezi (Fig) opravlja od leta 2017 in SP v Montrealu. Predstavnik športnikov pa bo do leta 2025.

Njegovi protikandidati so bili Čilenec Tomas Gonzalez, Iranec Saeedreza Keiha in romunski šampion Marian Dragulescu, a jih je vse premagal, potem ko je 47-letnik v drugem krogu volitev prejel 18 od 34 glasov. Telovadke so za svojo predstavnico izvolile nekdanjo romunsko prvakinjo Catalino Ponor, potem ko je v drugem krogu prejela 11 od 20 glasov. Štiriintridesetletna dobitnica petih olimpijskih kolajn, prvakinja iz 2004 na gredi in parterju, je tako nasledila Uzbekistanko Oksano Čusovitino.

Zadnje dejanje gimnastične sezone pa bo novembrski volilni kongres Figa v Antalyi v Turčiji. Ob zdajšnjem predsedniku Japoncu Morinariju Vatanabeju se bo za mesto prvega moža potegoval še Azerbajdžanec Farid Gajibov, sicer predsednik Evropske gimnastične zveze (UEG). Za Slovenijo bo vnovič kandidiral Edvard Kolar, ki se bo potegoval tako za mesto v sedemčlanskem izvršnem odboru kot v 21-članskem svetu Figa.