Jake Paul in Mike Tyson poskrbela za izjemen rekord

Ni jih malo, ki se zmrdujejo nad obračunom med 27-letnim Jakom Paulom in kar 31 let starejšim Mikom Tysonom, toda prireditelji si – tako kot boksarja – zadovoljno manejo roke. Pri Netflixu so se že pohvalili, da je bil to najbolj gledani športni dogodek na kateri od spletnih platform v zgodovini.

Celotno prireditev na nabito polnem štadionu AT&T v Arlingtonu je v neposrednem prenosu po vsem svetu spremljalo rekordnih 108 milijonov gledalcev, glavni dvoboj, v katerem je Paul po soglasni sodniški odločitvi z 79:73, 80:72 in 79:73 premagal Tysona, pa si je v povprečju ogledalo 65 milijonov ljudi.

Miku Tysonu je proti Jaku Paulu hitro pošla sapa. FOTO: Kevin Jairaj/Usa Today Sports

Nekdanji šampion težke kategorije je za obračun prejel dvajset milijonov dolarjev, »zlatemu petelinu«, kakor si je spletni zvezdnik iz Clevelanda, ki je v dvanajstem nastopu slavil še enajsto zmago, sam nadel vzdevek, pa bo na bančni račun pljusknilo dvakrat toliko denarja.

Katie Taylor (levo) in Amanda Serrano sta uprizorili vrhunsko predstavo. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

V zgodovino se je vpisal tudi vrhunski dvoboj med Irko Katie Taylor in Portoričanko Amando Serrano (po tesni odločitvi je zmagala 38-letna šampionka iz Braya pri Dublinu in tako ubranila naslov absolutne svetovne prvakinje v polvelterski kategoriji), ki je v povprečju pritegnil 47 milijonov ljubiteljev boksa. To je nov rekord za ženski športni dogodek v ZDA.