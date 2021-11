Plavalcem 15. in 16. mesto: Gremo naprej, sreda prinaša nove izzive

Plavalka kranjske Zvezde Tjaša Vozel je na evropskem prvenstvu v Kazanu osvojila 16. mesto. V polfinalu na 100 m prsno je dosegla drugi najboljši izid v sezoni 1:06,92. V predtekmovanju je bila Vozlova z 1:06,28 še bistveno hitrejša.

»Z nastopom v polfinalu, po dolgem času na veliki tekmi, sem kar zelo zadovoljna,« je po nastopu povedala plavalka, za katero je to že deveto tovrstno prvenstvo po vrsti. »Bilo je nekoliko bolj na silo kot zjutraj, malenkost več napak, predvsem pri tretjem obratu, kjer se mi podvodni zaveslaj ni povsem izšel. Skratka, drobne malenkosti, ki jih je treba popraviti. Pod črto pa ... Sem zadovoljna, ker je polfinale na EP vseeno dober rezultat,« je dodala Vozlova, ki jo tretji dan prvenstva čaka še nastop na 200 m prsno.

Dopoldan odprl Sašo Boškan

Gorazd Podržavnik FOTO: Tomi Lombar

Med Slovenci je tekmo dopoldan na 400 m prosto odprl mladi plavalecin s 3:46,26 zasedel 20. mesto. Z osebnim rekordom 25,10 na 50 m prosto je dobro formo potrdila tudi. Na koncu je zasedla 27. mesto, do polfinala pa ji je v zgoščeni konkurenci zmanjkalo 35 stotink sekunde. Močnejša disciplina Ravenčanke bo 100-metrska razdalja.

Za pričakovanji je le nastop mlade Daše Tušek. Ravenske plavalka je na 800 m prosto z 8:38,72 sicer zasedla 15. mesto in potrdila reprezentančni status. Ne gre pa spregledati, da bi se z dobrim plavanjem, približati bi se morala svoji najboljši znamki, prvič v karieri lahko zavihtela v finale EP.

»Imamo dve uvrstitvi do 16. mesta, Daša Tušek, je bila 15. na 800 m prosto, Tjaša Vozel pa 16. na 100 m prsno. Imamo 20. mesto Saša Boškana na 400 m prosto in 27. mesto Janje Šegel na 50 m prosto, z novim osebnim rekordom. To je približno to, kar smo za prvi dan prvenstva tudi pričakovali in napovedovali. Prvenstvo bo še dolgo in že jutri so nove priložnosti za dokazovanje. Gremo dalje,« je prvi dan pokomentiral selektor Gorazd Podržavnik.

Sreda dan za Stevensa in Fainovo

V sredo bodo nastopili trije slovenski reprezentanti. Na 200 m delfin se bo predstavila Mariborčanka Katja Fain, ki je letos v tej disciplini že dosegla nov slovenski rekord. Peter John Stevens bo plaval na 100 m prsno, v disciplini, v kateri je pred dnevi na svetovnem pokalu v istem bazenu že dosegel odmeven izid, Šeglovo pa čaka nastop na 100 m mešano.