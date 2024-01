Po hudem boju hitro slovo Hojaka

Edini slovenski sobotni predstavnik na VN Portugalske v judu Martin Hojak se je v kategoriji do 73 kg po hudem boju poslovil po prvi borbi. Po 4:26 minute podaljška ga je ugnal aktualni mladinski podprvak Evrope, Portugalec Otari Kvantiudze.

V petek se je v osmino finala prebila Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg. V nedeljo bodo slovenske barve branili še Metka Lobnik in Patricija Brolih v kategoriji do 78 kg in Vito Dragič v odprti moški kategoriji.