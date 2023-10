Po številko že pred nedeljo, na štart raje z javnim prevozom

Že nekaj let Ljubljanski maraton presega svoje osnovne okvire, tek bo v slovenski prestolnici v ospredju dogajanja od petka naprej, vključuje pa vse starostne skupine, od najmlajših tekačev naprej. Še preden bo na sporedu prva tekma, pa lahko od četrtka dalje tekaški utrip začutite na sejmu Tečem, ki bo trajal vse do nedelje.

Sejem bo letos gostila Arena Stožice, na njem pa boste lahko prevzeli tudi svoje štartne številke. Ob tem vas v Stožicah pričakuje še razširjena trgovina Ljubljanskega maratona in mnogi partnerji, ki bodo na sejmu predstavili svoje izdelke. Stožice so prireditelji izbrali, ker je v njih dovolj prostora za parkiranje. Vse udeležence vabijo, da številke prevzamejo še pred nedeljo, če pa boste v Stožicah na dan dogodka, lahko avto čez dan brezplačno pustite tam in se na štartni prostor odpravite z javnim prevozom. Na ta način se boste izognili gneči, zaporam cest in glavobolu, ki pritiče iskanju parkirnega mesta v središču Ljubljane.

Štart letošnjega maratona bo na ploščadi Ajdovščina, štartni prostor bo tako nekoliko drugačen kot v minulih letih, cilj pa ostaja na Kongresnem trgu, kjer bo tudi prireditveni prostor. Vodja maratona Barbara Železnik je ponosna, da se tekači po pandemiji koronavirusa vračajo na štart, temu je botrovala tudi sprememba lokacije: »Naraščanje števila tekačev je potrditev, da razumemo, kako pomembno je vlagati energijo v izboljševanje tekaške izkušnje za vse udeležence največjega maratona v regiji. Z naraščanjem števila tekačev se je tako pojavila potreba po selitvi štarta na bolj odprt prostor z lažjim dostopom. Pogled na reko tekačev bo zaobjel celoten center mesta. S štartom in ciljem v središču mesta se lahko pohvalijo le redki veliki maratoni.« V celem koncu tedna bo v Ljubljani teklo več kot 22.500 športnikov in športnic po duši.

Navijače letos ob progo vabijo s posebnimi navijaškimi conami. Foto Leon Vidic

Kalorična nagrada za tekače

Pestro bo v Ljubljani že v soboto. Slovensko cesto bodo dopoldne zasedli najmlajši navdušenci nad tekom, ob 11. uri se bodo na 200 metrov dolgi tek do Kongresnega trga najprej podali otroci s starši, nato pa v deset minutnih razmikih še druge starostne skupine do deklic, rojenih leta 2018, ki bodo štartale točno opoldne. Lumpi tek je vedno simpatična popestritev maratona, a je lahko ob številčni udeležbi tudi kaotičen, zato prireditelji starše in otroke pozivajo, da na štart pridejo vsaj 15 minut prej in se nato razvrstijo ob ustrezni lijak, ki jih bo pripeljal na Slovensko cesto. S tablami bodo označeni različni vhodi za posamezne starostne kategorije.

Za najmlajšimi bodo svoj trenutek slave doživeli šolarji, najprej s promocijskim tekom Zlate pentljice (na 600 m), ki je posvečen otrokom z rakom. V okviru akcije so že pred maratonom zbrali več kot 10.000 evrov. Nato sledi še promocijski inkluzivni tek za učenke, učence in odrasle s posebnimi potrebami, za njimi pa, ločeni v posamezne razrede, na vrsto pridejo še učenci, učenke in dijaki. Teki se bodo na Slovenski ulici končali šele okoli 17. ure popoldan. Za lačne tekače dogajanja še ne bo konec, v Stožicah bodo znova pripravili Testeninko, vstop bo prost za vse tekače s štartno številko. Vsakemu pripada porcija testenin, pripravljajo jih kuharski mojstri Hiše Jezeršek, skupno pa računajo na 4000 obrokov, za kar potrebujejo 700 kilogramov testenin in 900 litrov različnih omak.

Za lažjo orientacijo skrbijo tudi številni prostovoljci. Foto Jože Suhadolnik

Strojmachine in navijaške točke

Glavno dogajanje bo seveda na sporedu v nedeljo. Prvi bodo šli ob 8.55 na pot ročni kolesarji, ob 9.00 pa bo težko pričakovani štart Ljubljanskega maratona in polmaratona. Vremenska napoved je iz dneva v dan boljša, v nedeljo bo sicer hladno, a bodo tekači tokrat, kot vse kaže, ostali suhi. Ob 9.20 sledi še začetek teka na 10 kilometrov, ki se bo letos odvijal po nekoliko spremenjeni trasi.

700 kilogramov testenin in 900 litrov omak bodo kuharski mojstri pripravili na sobotni Testeninki.

Prireditelji želijo pravo vzdušje pričarati tudi ob progi, zato so pripravili številne navijaške cone, v katerih bodo med maratonom delili bogate nagrade. Svoje bližnje lahko pričakate tudi v prireditvenem prostoru na Kongresnem trgu, kjer vas bodo od jutranjega nagovora župana Zorana Jankovića dalje izmenično zabavali Strojmachine s tradicionalno glasbeno spremljavo maratona in popoldne, po koncu tekaškega dogajanja, tudi DJ-ji. Če bi se želeli po koncu teka še nekaj časa zabavati in uživati v svojem dosežku, so prireditelji pripravili tudi slačilnice in prhe, kjer se lahko preoblečete v suha oblačila ter se nato odpravite na kosilo in osvežilno pijačo.