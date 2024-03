Prejemajo številne udarce, verjamejo pa v lepo prvenstvo

Prireditelji evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Tacnu, ki se bo začelo 15. maja, kljub občasnim udarcem – zadnjega so prejeli z vnovičnim naraščanjem Save, zaradi katerega so dela zastala vsaj za štiri dni - dobivajo boj z naravo. Prepričani so, da bodo do 20. aprila pripravili progo in da bo na njej mogoče tekmovati.

Za trening bodo tudi po zagotovilih ljubljanskega župana Zorana Jankovića progo pripravili že prej, saj morajo vadbo pred prvenstvom zagotoviti tudi tujim ekipam, svoj prihod so že napovedali Angleži in Italijani, ki bodo imeli na preizkušnji za evropski pokal čez slab mesec tako kot Slovenci tudi eno od izbirnih tekem za uvrstitev reprezentance.

»Danes smo precej bolj optimistično razpoloženi kot pred časom. Tacen ima povsem drugačno podobo, kot jo je imel pred mesecem. Opravljeno je veliko dela, veliko dela nas še čaka. Odlično sodelujemo z vsemi mestnimi podjetji, vsi nam gredo na roko. Trenutno potekajo dela na mostu, ta naj bi do 20. aprila stal, postavljamo tudi napeljave. Sicer je cel kup težav, a jih rešujemo. Do 20. aprila moramo progo pripraviti do te mere, da bo dovoljevala tekmovanja, že prej pa tudi treninge. Trenutno sta pripravljeni dve tretjini proge,« je na novinarski konferenci v ljubljanski Mestni hiši dejal Jakob Marušič, vodja programa prireditev pri Kajakaški zvezi Slovenije.

Na novinarski konferenci so omenili številne ovire zaradi obilnih padavin, toda verjamejo, da bo tacenska proga brezhibno pripravljena. FOTO: Črt Piksi/Delo

Njen direktor Andrej Jelenc je dejal, da se za zvezo prvenstvo začne že 11. maja, ko bo na sporedu prvi uradni trening, nato pa 13. maja načrtujejo promocijski paralelni slalom pri Čevljarskem mostu na Ljubljanici. Na njej pred Tromostovjem bo tudi uradno odprtje prvenstva. »Program bo v celoti potekal na vodi, vanj bomo vključili mlade kajakaše iz slovenskih klubov. Mogoče bomo mi imeli tudi neke vrste malo generalko za odprtje olimpijskih iger, ki bo na reki Seni. Kvalifikacijski nastopi bodo nato v četrtek,« je o programu spregovoril Jelenc in obljubil tudi bogat spremljevalni program.

Prvenstvo bo imelo tudi pomemben trajnostni vidik, slogan prvenstva bo Spoštujmo vodo. »Vodo je treba razumeti, jo spoštovati in se ji prilagajati. Če to izpolnimo, smo vsi zmagovalci. Naredili smo akcijski načrt s 50 ukrepi, dali smo zavezo, da bo ta dogodek čim bolj trajnosten. Sodelujemo tudi z eko šolami, njihovi učenci bodo tudi izbirali ime za maskoto prvenstva. Že leta 2010, ko je bilo v Tacnu svetovno prvenstvo, je bila maskota potočni rak, ki je simbol za čisto vodo, to idejo smo zdaj obudili, raka pa spravili v novo življenje,« pa je povedal Gašper Pavli iz agencije Šport Media Focus, partnerja Kajakaške zveze Slovenije pri organizaciji prvenstva.