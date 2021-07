Na tretje olimpijsko odličje ne mislijo čakati do leta 2036

V nadaljevanju preberite:

Rana ura, zlata ura, so si verjetno rekli slovenski kajakaši in kanuisti pred začetkom olimpijskih bojev v Tokiu. V ogenj se bodo podali med prvimi, Benjamin Savšek in Eva Terčelj že v nedeljo navsezgodaj po našem času v kvalifikacijah slaloma na divjih vodah, nato se bodo na štart podali še drugi in poskusili nadaljevati tradicijo uspehov na velikih tekmovanjih. Po dveh srebrnih kolajnah na OI 1996 in 2016 je direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc prepričan, da ima šesterica tekmovalcev v letošnji olimpijski odpravi lepo izhodišče za naslednji podvig.