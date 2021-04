Prevozil rdečo luč, skoraj povozil policista

Mednarodna avtomobilistična zveza Fia je kaznovala zmagovalca relija po Hrvaški, Francoza Sebastiena Ogierja, ker je povzročil prometno nesrečo in prevozil rdečo luč. Fia je Francozu, ki je na hrvaških cestah dosegel novo zmago za svetovno prvenstvo, naložila 7000 evrov denarne kazni in mu izrekla pogojno prepoved nastopanja na eni dirki, če bo kaj podobnega storil do 26. oktobra letos.



Sedemkratni svetovni prvak je v Zagrebu povzročil prometno nesrečo, zatem pa zapustil prizorišče, čeprav je pred njegovim avtomobilom stal policist. Obenem je prevozil še rdečo luč. Zaradi tega je dobil dodatnih 2000 evrov kazni. Ogierjeve prekrške je preiskala tudi zagrebška policija, ki mu je zaradi prekrškov in ob opravičilu naložila približno 1000 evrov kazni. Ob tem v naslednjih šestih mesecih na Hrvaškem ne more uporabljati mednarodnega vozniškega dovoljenja.



V nesreči je zjutraj na poti na prvo današnjo hitrostno preizkušnjo Ogier trčil v avtomobil. Nastala je zgolj materialna škoda, pri tem, ko je zapustil mesto nesreče, naj bi šlo za nesporazum.

