Pri 91 letih na preizkušnjo za SP

Poljak Sobieslaw Zasada je bil v letih 1966, 1967 in 1971 evropski prvak v reliju. Pri 91 letih pa se bo ta teden udeležil relija za svetovno prvenstvo v Keniji. »Življenje se začne pri 90. letu, zato grem v to stvar. Rad bi tudi videl, kako so reliji videti danes, drugače je kot v starih časih,« pravi veteran, ki bo vozil ford fiesto ST rally3 s sovoznikom Tomaszom Boryslawskim. Na kenijskem reliju je sicer nastopil že leta 1997 s sovoznico, ženo Ewo.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: