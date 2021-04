Prvi preizkus Šavrinke pred olimpijskimi igrami

V nadaljevanju preberite:

V sredo se potnici na olimpijado Tina Mrak in Veronika Macarol že drugič letos odpravljata na Portugalsko, kjer se bo konec aprila začelo evropsko prvenstvo za olimpijske dvosede 470. To bo tudi njun zadnji preizkus pred olimpijskimi igrami na Japonskem.



S flokistko Veroniko Macarol sta na istem prizorišču pred mesecem dni na svetovnem prvenstu osvojili 15. mesto, grenak občutek ob tem pa ublažili z odličnim jadranjem in 2. mestom v zadnjem plovu. Po tem tekmovanju sta jadrnico novozelandskega proizvajalca zamenjali za nemško in jo krstili za Šavrinko, po delavnih in vztrajnih ženskah slovenske Istre.



Olimpijske igre bodo za Tino in Veroniko gotovo zadnje skupne, saj so v Parizu leta 2024 v razredu 470 predvidene le še mešane moško-ženske posadke. Na svoji skupni poti sta osvojili že skoraj vse, v njuni zbirki manjka le še lesk olimpijske medalje.