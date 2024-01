Ruski šampion hvali Putina: Tega ne doživiš vsak dan!

Ni skrivnost, da Vladimirja Putina še vedno podpira tudi veliko športnikov. Med številnimi zvestimi privrženci ruskega predsednika je med drugimi tudi plavalni as Jevgenij Rilov.

Ko so ga povabili, da bi sodeloval pri volilni kampanji za predsedniške volitve, ni dolgo odlašal s privolitvijo. »Takšnega vabila ne dobiš vsak dan, zato ga seveda nisem mogel zavrniti. Tega ne doživiš pogosto! To je zelo pomembno za osebnostni razvoj,« je svojo odločitev za Match TV obrazložil Rilov, dvakratni olimpijski prvak iz Tokia 2021 (na 100 in 200 metrov hrbtno).

»Podpiram našega predsednika in želim si biti blizu človeku, ki razvija in izboljšuje našo državo,« je še dejal 27-letni Rus. Ob Rilovu, ki je – mimogrede – na prireditvi ob obletnici priključitve Krima k Rusiji nosil obleko s črko Z (simbol »posebne vojaške operacije« v Ukrajini), so na seznamu Putinovih podpornikov še mnogi nekdanji in zdajšnji športniki.

Med njimi so tudi nekdanja vrhunska smučarska tekačica in zdajšnja predsednica ruske smučarske zveze Jelena Välbe, glavna trenerka in predsednica ruske zveze za ritmično gimnastiko Irina Viner, nekdanja vrhunska biatlonka Ana Bogali-Titovec, športno upokojena šampionka umetnostnega drsanja Tatjana Navka in večkratni dobitnik kolajn z največjih tekmovanj v športni gimnastiki Nikita Nagorni,