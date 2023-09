Sainz ujel tatova, ki sta mu ukradla uro

Španski zvezdnik formule 1 Carlos Sainz je na Ferrarijevi domači dirki v Monzi prvič v sezoni stal na zmagovalnem odru in v zadnjih krogih odbil napade moštvenega tekmeca Charlesa Leclerca, še en podvig pa mu je uspel zvečer, ko je rešil svojo 600.000 vredno uro.

Tatova sta mu ukradla uro znamke Richard Mille pred hotelom Armani v Milanu, nakar se je – še vedno oblečen v Ferrarijev dres – skupaj z nekaterimi moškimi, ki so videli dogodek, pognal za njima in ju ujel, nakar ju je policija aretirala.

Zmikavti imajo radi dragocene ure, ki jih kot sponzorska darila nosijo dirkači, Landu Norrisu so po finalu eura 2020 na Wembleyju ukradli 180.000 evrov vredno uro in je nikdar ni več videl.

Dirko za VN Italije je sicer dobil Max Verstappen, kar je bila njegova rekordna deseta zaporedna zmaga.

Aprila letos je bil tarča nepridipravov tudi slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, ki so mu med dirko Pariz - Nica iz hotelske sobe ukradli 300.000 vredno uro Richard Mille, ki je sponzor ekipe Emirates. Tatova so ujeli in ju obsodili na štiriletno zaporno kazen ter jima naložili 50.000 evrov globe. Ure, ki jo je dobil na OI v Tokiu, Pogačar nikdar več ni videl.