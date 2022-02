Savannah Marshall prepričana, da Ema Kozin še ni rekla zadnje besede

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin je športno priznala poraz proti Američanki Claressi Shields, ki pa se je po zmagi v Cardiffu ob ringu zapletla v vroč besedni obračun z britansko prvakinjo srednje kategorije po verziji WBO Savannah Marshall.

»Presenetilo jo je, ko sva se srečali, mislim, da je povsem izgubila razsodnost in razpadla,« se je v izjavah za BBC Sport ameriške tekmice, s katero se bo verjetno prej kot slej pomerila (tudi) v ringu, lotila Marshallova, ki ni bila navdušena nad predstavo Shieldsove – ta je minuli konec tedna ubranila naslove po verzijah WBA, WBC, IBF v obračunu s Kozinovo.

»Claressa je dejala, da se me ne boji, mislila pa sem si: 'Saj nisva stari 10 (let), saj nisva na igrišču!' Ne moreš tako govoriti ves teden, se postavljati kot največja vseh časov, me žaliti na twitterju in v intervjujih, nato pa prikazati takšno predstavo,« je dejala Marshallova, ki je po 11 dvobojih na profesionalni ravni še neporažena z devetimi nokavti. Dvanajstega marca jo čaka obvezna izzivalka Belgijka Femke Hermans, poleti bi se lahko s Shieldsovo udarili za naslov nesporne prvakinje.

Doma bi ji primazali klofuto

»Izrazila sem le tisto, kar so si mislili vsi ostali,« je o svojem zehanju med dvobojem Shields-Kozin, ki so ga ujele tudi televizijske kamere, povedala Marshallova. »S tem ne želim kritizirati Eme, ki še ni rekla zadnje besede, a v sedmih rundah od desetih ji ni uspel niti en udarec, le stala je tam, a je Claressa še vedno ni uspela pospraviti,« je dodala Britanka, ki je sicer ameriški nasprotnici čestitala s prijateljskim pozdravom s pestjo, nato pa se je začelo ...

»Kaj pa je pričakovala? Nastavila mi je pest. Je pričakovala, da se bova objeli? Svet ne deluje tako, sploh glede na njeno obnašanje,« je dodala boksarka, ki je kot edina na amaterski ravni premagala Shieldsovo na svetovnem amaterskem prvenstvu leta 2012. Oktobra 2020 je Marshallova tudi prevzela njen šampionski pas.

»Kar zmrazi me in srbi, ko vidim, kako se označuje za najboljšo žensko boksarko vseh časov. Lahko se predstavlja kakor koli si želi, a takšne nazive ti morajo podeliti drugi. Če bi se jaz tako postavljala pred družino in prijatelji, bi mi verjetno primazali klofuto, ob kateri bi se mi zatresla glava. Nikoli ne bom rekla, da sem GWOAT (najboljša ženska vseh časov, op. a.), ko pa jo bom premagala, me lahko tako kliče ona,« je olje na ogenj še prilila Marshallova.