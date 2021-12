Šeglova ostala brez polfinala, Fainova slabša

Slovenski plavalki Janja Šegel in Katja Fain sta v predtekmovanju zaključili drugi dan svetovnega prvenstva v plavanju v kratkih bazenih v Abu Dabiju. Šeglova je za las zgrešila uvrstitev med 16 najboljših na 100 m prosto, bila je 17., Katja Fain pa je bila na 200 m v delfinovi tehniki 22.

Šeglova je v deveti predtekmovalni skupini zjutraj plavala čas 53,95 in končala na šestem mestu, skupno pa je to zadostovalo za 17. čas in mesto prve rezerve, če bi katera od njenih tekmic odpovedala popoldanski polfinalni nastop. Dvajsetletna Korošica je za 16. mestom zaostala devet stotink sekunde, za državnim in osebnim rekordom, ki ga je odplavala v Kazanu na nedavnem EP, pa je zaostala 28 stotink sekunde.

»Z današnjim plavanjem in rezultatom sem zelo zadovoljna. Nimam razloga, da bi bila razočarana. Začetek je bil zelo v redu, potem pa mi je malo zmanjkalo moči, ker, kot sem povedala že včeraj, so za mano res štirje naporni meseci tekmovanj in potovanj. Stotinke danes pač niso bile na moji strani. Pričakujem, da bom jutri na 100 m mešano odplavala dober rezultat, se približala osebnemu rekordu, kar tudi pomeni blizu državnemu rekordu in upam, da bodo stotinke na moji strani,« je za Plavalno zvezo Slovenije dejala Šeglova. Zanjo bo nastop na 100 m mešano v soboto zadnji na prvenstvu.

Katja Fain je po četrtkovem četrtem mestu na 200 m prosto danes v predtekmovanju nastopila na 200 m delfin in s časom 2:10,30 zasedla sedmo mesto v svoji skupini za končno 22. mesto. Za osebnim in hkrati državnim rekordom z oktobrskega mitinga v Berlinu je zaostala 3,26 sekunde ter s tem končala nastope v Abu Dabiju.

»Slab nastop. Videti je, da se je Katja zadovoljila z nastopom na 200 prosto in se danes niti ni mogla dovolj zbrati,« je bila po nastopu svoje varovanke in hčerke kratka trenerka Metka Sparavec Malenko.

Tjašo Vozel, tretjo slovensko predstavnico na SP, čakata še nastopa na 100 m prsno v nedeljo ter 200 m prsno v torek na zadnji dan prvenstva.