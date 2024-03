Sezona bo spet rekordna, lahko bi bila tudi bolj razburljiva

V nadaljevanju preberite:

Da druga dirka v Savdski Arabiji ne bi sovpadla z začetkom muslimanskega ramazana, ki se začne 10. t. m., so v formuli 1 sprejeli salomonsko odločitev, da bosta dirki v Sakhirju in Džedi že v soboto. Tako se bo jutri na VN Bahrajna (16.00) začela sezona 2024, ki bo imela rekordnih 24 dirk in trajala rekordnih 281 dni, kar 15 več kot lani, ko je bilo na koledarju 22 preizkušenj. Vsi, ki ne navijajo za svetovnega prvaka Maxa Verstappna, še najbolj pa lastniki iz Liberty Media, upajo, da bo svetovno prvenstvo bolj zanimivo kot lansko, ki je bilo odločeno že šest dirk pred koncem na Japonskem, praktično pa že veliko prej. Prvi znaki namigujejo, da se nam zares obeta bolj izenačen boj.

Kaj so pred štartom povedali Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc. Kakšne so kvote na stavnicah. Kakšni so bili lani prihodki, dobički in obiskanost dirk? Kdo je najbolj presenetil na treningih? Preverite koledar ter vseh 20 dirkačev ...