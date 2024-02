Mercedes predstavil dirkalnik za zadnjo Hamiltonovo sezono

Mercedes, svetovni podprvak med konstruktorji v svetovnem prvenstvu v formuli 1 tik za najzmogljivejšim Red Bullom, je danes predstavil »zelo drugačen« dirkalnik za novo sezono tekmovanj v formuli 1. Gre sicer za zadnjo sezono, v kateri bo član ekipe Mercedesa zvezdnik Lewis Hamilton, ki ga pričakujejo pri Ferrariju že naslednje leto.

Novemu bolidu so nadeli ime W15 in novo podobo, vozila pa ga bosta Hamilton in njegov kolega Britanec George Russell. Še vedno dajejo prednost črni barvi z več srebrne barve, s poudarjeno obrobo v turkizni barvi na sprednji strani.

Mercedes je naredil »veliko mehanskih sprememb«, kar ga dela zelo drugačnega od svojega predhodnika na tehnični ravni, »ne le na aerodinamičnih površinah, ampak predvsem pod njimi«, je pojasnil šef ekipe Toto Wolff, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za spremembe, za katere v ekipi upajo, da bodo prinesle večjo zmogljivost in večjo predvidljivost na stezi. Za osemkratnega konstruktorskega svetovnega prvaka je cilj sezone jasen, in sicer utrditi položaj v primerjavi s tretjeuvrščenim Ferrarijem v preteklem prvenstvu ter biti konkurenčnejši tudi od četrtega McLarna in petega Aston Martina. Trenutna pogodba sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1 Hamiltona z Mercedesom naj bi se iztekla konec leta 2025, vendar bo Britanec že po tej sezoni zapustil ekipo in zamenjal Carlosa Sainza pri Ferrariju.

Nov Mercedesov dirkalnik za sezono 2024. FOTO: AFP

Hamilton je k Mercedesu prišel leta 2013, potem ko je prvih šest sezon v formuli 1 preživel za volanom McLarna, s katerim je 2008 osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Preostalih šest (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) je dobil v Mercedesu. Hamilton je preteklo sezono končal kot tretji v seštevku prvenstva, uvrstil se je za dirkačema Red Bulla, prvakom Nizozemcem Maxom Verstappnom in podprvakom Mehičanom Sergiom Perezom.

Devetintridesetletni Hamilton je na dirkališču v Silverstonu prvič javno spregovoril, odkar je šokiral s prestopom k Ferrariju. Dejal je, da je bilo zadnjih nekaj tednov »očitno čustvenih in da je zelo nadrealistično biti tukaj. Poudarek skozi celotno zimsko pripravljalno obdobje je vrnitev ekipe na mesta, kjer smo nekoč bili. Za nami so težka leta, ki so nas postavila na realna tla. Pomagala so nam, da smo se ponovno zbrali in da smo lahko stvari videli v pravi luči. Privilegij je delati s skupino ljudi, ko lahko vidiš, kako veliko delo so opravili čez zimo, saj je pred nami ta dirkalnik, to je najbolj razburljiv del sezone.« Hamilton, ki je nazadnje na dirki zmagal 5. decembra 2021, in njegov moštveni kolega Russell bosta v Silverstonu prvič preizkusila prenovljeni dirkalnik.

Prvenstvo v F1, ki bo letos vključevalo rekordnih 24 dirk za veliko nagrado, se bo nadaljevalo 2. marca v Bahrajnu po treh dneh testiranj na zalivskem otoku od 21. do 23. februarja.