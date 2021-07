Skoraj pet minut s srčnim utripom več kot 180 udarcev na minuto

21

zmag (od teh 11 z nokavtom) ima že v svoji profesionalni statistiki Ema Kozin.

Ema Kozin s svojo ekipo in šampionskimi pasovi. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Nad Afričanko s prav posebnimi rokavicami

»Šla bom v ring in rekla: 'To je moje!' Če bom prava, mi zmaga ne more uiti.«

Ema Kozin

Slovenska boksarska šampionkaže nestrpno odšteva dneve do 31. julija, ko bo v Santa Poli na jugu Španije proti Zambijkiob začasnem naslovu svetovne prvakinje po različici WBC v srednji kategoriji branila tudi šampionski pas združenja WBF. »Šla bom v ring in rekla: 'To je moje!'« je po včerajšnjem javnem treningu poudarila 22-letna borka iz Šmartnega ob Savi.Kozinova je že zdaj, če sodimo po njenem telesu in močnih udarcih, ki jih je na sparingu v prostorih ljubljanskega Športnega centra Gepard zadala trenerju, vrhunsko pripravljena. »Počutim se res sijajno, kar gre zasluga tudi kondicijskemu trenerju, ki me je izvrstno pripravil. V ekipi imamo zdaj tudi nutricionista, skrbi za mojo prehrano,« je zaupala slovenska boksarska »princeska«, kot jo kliče tudi njen dolgoletni trener in od nedavnega še menedžer, ki ne skopari s pohvalami na račun svoje varovanke.»Ema tako dobro še ni bila pripravljena. To dokazujejo tudi nedavna testiranja, na katerih je med treningom vzdržljivosti in eksplozivnosti slabih pet minut zdržala s srčnim utripom več kot 180 na minuto. Glede na videno na sparingih morda pričakujem celo zmago z nokavtom,« je optimističen Pavlin, pri čemer ne podcenjuje izzivalke iz Afrike.O ničemer drugem kot o prepričljivem uspehu proti prav tako še neporaženi Loliti Muzeya, ki ima v svoji poklicni statistiki 16 zmag (od teh je polovico dosegla z nokavtom), ne razmišlja niti Kozinova. »Če bom prava, mi zmaga ne more uiti,« je prepričana naša boksarka, ki samozavest črpa tudi iz opaznega napredka v zadnjih mesecih.»Naredili smo dobro podlago. Postala sem hitrejša, pridobila sem na moči, izboljšala sem tudi tehniko ...« je naštela Kozinova, ki je že proučila osem let starejšo nasprotnico iz Zambije. »Da je v svojo korist odločila vseh 16 dvobojev, med drugimi tudi tistega za srebrni šampionski pas združenja WBC, je zgovoren dokaz za njeno kakovost. Ogledala sem si posnetke treh njenih obračunov in ugotovila, da rada boksa z razdalje; tako kot jaz. Veliko udarja direkte, nemalokrat pa se po sproženih udarcih med napadom ustavi in stopi korak nazaj,« je o tokratni izzivalki povedala slovenska šampionka, trdno odločena, da čez mesec dni v svojo bilanco vpiše še 22. zmago (11 jih je dosegla z nokavtom, v statistiki pa ima tudi en neodločen izid). Z njo bi si prislužila tako želeni dvoboj z ameriško zvezdnico(11 zmag, 2 s k.o.), ki se je začela sicer dokazovati tudi v mešanih borilnih športih, ali britansko šampionko(10 zmag, 8 s k. o.).Ne dvomi, da je boljša od Lolite Muzeya, premagati pa jo bo poskušala s posebej za ta obračun izdelanimi rokavicami v barvah slovenske zastave in z napisom Princess priznane znamke Phenom, ki ima pod svojim okriljem tudi takšna asa, kakršna sta Mehičanin Britanec»To je res lepo priznanje, da te podpira takšen opremljevalec. A kar je še pomembneje: v njihovih rokavicah se počutim izvrstno. Moram reči, da so mi kot ulite,« je še dejala Kozinova, ki se počasi približuje še eni zmagi. Do zaključka študija finančne matematike jo namreč loči le še nekaj izpitov in nato diploma ...