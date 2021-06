Slovencev nihče več ne podcenjuje

Jani Kovačič, v belem dresu, je po šestih tekmah v elitni konkurenci statistično gledano v samem vrhu prostih igralcev. FOTO: FIVB

Trije v samem vrhu

Slovenija je po šestih odigranih tekmah v odbojkarski ligi narodov z izkupičkom štirih zmag in dveh porazov na petem mestu razpredelnice. V novem trojčku dvobojev v Riminiju se bo danes ob 15. uri merila s Kanado, jutri ob 13. s Francijo, v petek še opoldne proti Rusiji. Še posebej obračuna proti galskim petelinom in ruski izbrani vrsti bosta sila vroča, neporavnanani računi namreč kar štrlijo v nebo. Francija je namreč v finalu EP leta 2015 premagala prav Slovenijo. Sol na rane pa je dodala lani v Berlinu, ko je v polfinalu kvalifikacijskega turnirja za OI po velikem zasuku ugnala fante selektorja. Rusi pa še pomnijo poraz iz leta 2019, ko so slovenski odbojkarji v četrtfinalu EP v Stožicah s 3:1 na kolena ugnali ruskega medveda.»Prvih šest tekem smo bolj ali manj odigrali z enako postavo. Želimo si namreč zmagati na čim več tekmah. Bomo pa morali v nadaljevanju pametno izbirati zasedbo, jo malenkost spremeniti, prerazporediti obremenitve, saj imamo ne glede na vse zelo dolgo klop in vsi igralci so sposobni igrati na tej ravni. Začetni entuziazem nas je ponesel, a smo proti Nemčiji videli, da te lahko pomanjkanje energije stane zmage. Liga narodov je zares dolga, tekem je veliko in psihološka pripravljenost je zelo pomembna. Če ostanemo stabilni, lahko tudi na ta način veliko dosežemo,« je pojasnil srednji bloker»Dobro smo začeli, zato nas nihče več ne podcenjuje. Naše glavno orožje bo velika želja, ki jo kažemo na vsakem treningu in tekmi, energije imamo dovolj, tudi želje po dokazovanju. Na ta način pozabimo na utrujenost in želimo vsako tekmo dobiti. Zelo pomembna bo že ta s Kanado, ki jo moramo dobiti, zatem nas čakata dve zares močni reprezentanci in osebno bom zadovoljen, če eno od njiju premagamo,« pa je navrgelStatistični podatki po šestih tekmah pa v sam vrh lestvice najboljših posameznikov uvrščajo tri slovenske reprezentante., ki se lahko pohvali s kar 61 obrambami napadov iz 78 poizkusov, zaseda prvo mesto. Je tudi na drugem po odstotku natančnosti pri sprejemu začetnih udarcev in drugi v razvrstitvi prostih igralcev. Med serverji se jeizkazal s sedmimi asi v 73 poizkusih in je na 7. mestu. Uvrstil se je tudi med tri najuspešnejše podajalce. Med najboljšimi blokerji pa je Jan Kozamernik na četrtem mestu.