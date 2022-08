Slovenci dovolili Turkom le en niz

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom v Mariboru premagala Turčijo s 3:1 (13, 24, -21, 14). V torek varovance novega selektorja Gheorgheja Cretuja čaka še obračun z Iranom.

Drugo pripravljalno tekmo je Slovenija začela s podajalcem Dejanom Vinčićem, korektorjem Tončkom Šternom, srednjima blokerjema Janom Kozamernikom in Danijelom Konciljo, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem ter prostim igralcem Janijem Kovačičem. Po simbolični točki, namenjeni preminulemu slovenskemu odbojkarju Juretu Ježu, pa je Konciljo zamenjal Alen Pajenk.

Slovenci so po začetnem izmeničnem osvajanju točk zagospodarili na igrišču. Blesteli so predvsem v bloku in povedli z 11:7. Ritem so nadaljevali in dobili niz z napadom po sredini, ko je točko za 25:13 dosegel Alen Pajenk.

Tudi začetek drugega niza je bil izenačen. Čebulj je močno pritiskal s servisom, Vinčić pa je dobro razigral vse svoje napadalce, a Turki niso popuščali. Po napaki Turkov je bil rezultat v končnici izenačen na 23. točki, v samem zaključku niza pa je Urnaut z dobrim servisom poskrbel za slavje naših s 26:24.

Gheorghe Cretu je dobro začel zgodbo na slovenski klopi. FOTO: Leon Vidic

Uvod v tretji niz je bil povsem turško obarvan, saj so si gostje hitro priigrali prednost treh točk. Sledil je povratek Slovencev, ki so z blokom Čebulja znižali zaostanek, a so Turki znova pobegnili na štiri točke naskoka. Na 18. točki je bil izid vnovič izenačen, v končnici pa niso pomagali nasveti Cretuja in Turki so zasluženo osvojili niz.

Prvo točko v četrtem nizu je Sloveniji prinesel Tonček Štern in nakazal, da bo ta niz drugačen od prejšnjega. Po izenačenem uvodu so Slovenci do prve občutne prednosti prišli pri vodstvu s 13:8. Nato sta se razigrala predvsem Čebulj in Pajenk ter poskrbela za vodstvo z 19:10. To prednost pa je slovenski selektor izkoristil, da je dal priložnost vsem odbojkarjem, ki so poskrbeli za gladko zmago.