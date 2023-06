Slovenci pometali s tekmeci, prvi, drugi ...

Kajakaš Anže Urankar je na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v nemškem Augsburgu priveslal do naslova svetovnega prvaka. Njegov uspeh je dopolnil Simon Oven z drugim mestom, drugi je bil tudi kanuist Blaž Cof. Nejc Žnidarčič je osvojil četrto mesto, Ana Šteblaj pa je bila šesta.

Šestindvajsetletni Ljubljančan Urankar je sredi maja v Skopju postal tudi evropski prvak v sprintu na divjih vodah, na brzicah reke Lech v Augsburgu pa si je priboril še zlato kolajno v sprinterskem finalu SP in ponovil uspeh iz leta 2017, ko je vse ugnal v francoske Pauu, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.

»Super! Res sem zadovoljen. Sploh zato, ker mi včeraj ni in ni steklo. Danes pa je res šlo, sploh zgoraj je šlo noro. Čoln je šel tako, kot je moral iti. Res sem vesel, da mi je uspelo. Spodaj me je malo pobralo. Zdi se mi, da sem zgoraj preveč dodajal, spodaj pa sem se komaj privlekel v cilj. Ampak bilo je dovolj. Dobra vožnja, končno mi je uspelo. Na nekaj prejšnjih SP sem bil pripravljen za najboljše tri, pa sem vedno nekaj zgrešil,« je povedal Urankar.

V letošnjem letu si je zagotovil tudi mesto v reprezentanci sprinta na mirnih vodah, tako da ga že čakajo priprave na nastop na evropskih igrah, ki se bodo v Krakovu začele 21. junija.

Simon Oven je bil drugi. FOTO: Nina Jelenc/KZS

Lovil sedmo kolajno, ulovil »leseno«

Urankarju se je uspel najbolj približati Simon Oven, oba tudi skupaj trenirata. Oven je maja drugo mesto kljub poškodbi osvojil že na EP v Skopju, le da je bil takrat drugi v klasičnem spustu. V klasiki je bil leta 2018 tudi svetovni prvak. V sobotnih kvalifikacijah je Oven naredil napako, tako da si je mesto v finalu zagotovil z drugo vožnjo, v nedeljskem finalu pa mu je uspel odličen nastop.

Na kolajno in tudi naslov svetovnega prvaka je ciljal Nejc Žnidarčič, ki je želel doseči prav poseben mejnik. Na progi, kjer je leta 2011 osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka, je lovil sedmo zlato kolajno s svetovnih prvenstev, kar bi ga uvrstilo na prvo mesto lestvice najboljših spustašev na divjih vodah. S šestimi naslovi si sedaj vrh deli s kanuistoma Vladijem Panatom in Emilom Milihramom.

Kanuist Cof je bil v preteklosti tudi član slalomske reprezentance, se je pred časom zaradi družinskih in službenih obveznosti poslovil od tekmovalnega kanuja. A se je vrnil in stopil na zmagovalni oder. Kolajno osvojil že na majskem EP, tudi tam je bil drugi v sprinterski preizkušnji.

»Res sem zadovoljen, sploh ker je takšna proga, da se ti lahko zgodi marsikaj in moraš imeti tudi malo sreče, nekaj pa pripomorejo tudi izkušnje. Vožnja ni bila popolna, a sem grizel do konca in naredil, kar sem lahko. Drugo mesto je rezultat, s katerim sem zelo zadovoljen. Zmagoviti Francoz je letos res superioren. Moral bi imeti popolno vožnjo, da bi prišel na prvo mesto. Pred mano je bil skoraj osem desetink, kar je zelo dober čas,« je po tekmi dejal Cof.

Kajakaši Anže Urankar, Simon Oven in Nejc Žnidarčič so na ekipni tekmi upravičili vlogo favoritov in postali svetovni prvaki. Slovenska trojica je imela za zmago v cilju 48 stotink prednosti pred Nemci, tretja pa je bila ekipa Francije. Kajakašice Živa Jančar, Nika Ozimc in Ana Šteblaj so presenetljivo osvojile bron. Zmagale so Francozinje, druge pa so bile Čehinje.