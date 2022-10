Slovenci prvič v osmini finala SP

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Chengduju izpolnila prvotni cilj, za Kitajsko zasedla drugo mesto v predtekmovalni skupini in se uvrstila v osmino finala. V odločilnem dvoboju za drugo mesto v skupini 1 je s 3:0 premagala ZDA, svoje dvoboje so dobili Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar.

Obe reprezentanci sta imeli pred medsebojno tekmo po dve zmagi in poraz proti Kitajski. Jorgić je s 3:0 (7, 6, 4) je premagal Mishela Levinskega, Kožul je bil boljši od Jishana Lianga s 3:2 (-9, -10, 6, 7, 8), Hribar pa od Earla Jamesa Alta s 3:2 (4, -5, 4, -7, 8).

»Pomembna je končna zmaga, ne, na kakšen način smo prišli do nje. S svojo igro sem zadovoljen, medtem ko je Deni v prvih dveh nizih naredil preveč lahkih napak, vendar ga to ni zaustavilo. Vedeli smo, da Petra čaka težek dvoboj, saj je na pomembnih tekmah običajno pod stresom. Na koncu je bil kos pritisku in prinesel točko k zmagi, v katero smo vsi verjeli,« se je ob prvi slovenski uvrstitvi v osmino finala na svetovnih prvenstvih veselil Darko Jorgić.

S kom se bo Slovenija merila v osmini finala, bo jasno po zadnjih tekmah predtekmovanja.