Slovenci za uvod niso izpolnili zastavljenega cilja

Uvodno letošnje dejanje svetovnega pokala v športnem plezanju se ni razpletlo po slovenskih željah. Adut naše moške vrste Anže Peharc se na tekmi v balvanih v Keqiau na Kitajskem ni prebil v finale. Tržičan, ki je bil po kvalifikacijah še sedmi, se v polfinalu ni znašel. Od štirih problemov ni rešil niti enega. Tekmo je končal na 16. mestu.

»Tokrat mi ni šlo tako, kot sem si želel, pričakoval sem malo več oziroma vsaj finale. V kvalifikacijah sem pokazal, da bi bil ta dosegljiv. Na koncu mi je zmanjkalo tudi malce športne sreče. Na vseh balvanih sem bil zelo blizu. Imel sem vse štiri cone. Če lahko iz današnje runde potegnem ven nekaj dobrega, je to, da sem bil sposoben splezati do vrha vse balvane, na koncu pa so odločale malenkosti. V petih minutah se je treba znajti in tokrat se mi ni uspelo odločiti pravilno, ali mi je spodrsnilo ali pa odneslo roko,« je pojasnil Peharc.

Slovenski plezalci tako na uvodni postaji sezone niso izpolnili cilja z vsaj enim finalom. Včeraj so v polfinalu nastopile tri naše tekmovalke, z desetim mestom pa se je najvišje pozpela najmlajša, 17-letna Jennifer Buckley, ki tako kot Peharc ni zmogla do vrha v polfinalu, imela je zgolj tri cone. Katja Debevec je zasedla 11. mesto, Sara Čopar pa je svoj prvi balvanski polfinale med elito končala na 22. mestu.

Janja Garnbret se bo karavani pridružila v Innsbrucku

Slovenci so na Kitajsko odpotovali brez najboljše plezalke Janje Garnbret, ki se je odločila za poznejši začetek sezone. Med premorom bo skušala doseči nov mejnik v skali. Karavani se bo pridružila konec junija v Innsbrucku.

Prihodnji teden bodo na vrsto prišli še specialisti za težavnostno plezanje. Kitajska turneja se bo nadaljevala v Wujiangu. Na drugi tekmi sezoni bodo od Slovencev nastopili Mia Krampl, Vita Lukan, Rosa Rekar, Sara Čopar, Jennifer Buckley in v moški konkurenci Luka Potočar. Na drugi tekmi v težavnosti na Baliju v Indoneziji se jim bo pridružil še Lovro Črep.