Slovenski borci s polno malho kolajn z evropskega prvenstva v Turčiji

Slovenski kikboksarji so blesteli tudi na evropskem prvenstvu združenja WAKO, ki se je minulo soboto izteklo v Antalyji. Pod vodstvom predsednika krovne zveze Vladimirja Sitarja, selektorja Bojana Korošca ter trenerjev Sanela Ljutića, Srečka Rozmana, Andreja Sandeta, Petra Landekra in Uroša Bernarda so naši borci skupaj osvojili kar 17 kolajn, od tega šest zlatih, pet srebrnih in šest bronastih.

V lahkem kontaktu so si najžlahtnejše lovorike izbojevali Urša Terdin, Luka Krel, Sven Hojs in Žiga Zagoranski, v borbi na točke pa sta se z naslovoma evropske prvakinje in podprvakinje okitili Tyra Barada in Larisa Žagar Slemenšek. V tako imenovanem point fightingu je srebrno odličje osvojil tudi Tilen Zajc. Na drugo stopnico zmagovalnega odra sta se povzpela še Urška Gazvoda v lahkem kontaktu in Mark Antonio Perkovič v kicklightu.

Na tretjih mestih so pristali Tina Baloh, Erika Zorn in Ali Botonjić v borbi na točke, Staša Lipnik v lahkem kontaktu, Blaž Potočnik v kicklightu in Urh Černivšek v polnem kontaktu.

Na prvenstvu stare celine v Turčiji je sicer moči merilo kar 864 tekmovalcev in tekmovalk iz 39 držav. Ob tem kaže še omeniti, da ima kikboks veliko priložnost, da ga pristojni leta 2028 v Los Angelesu prvič uvrstijo v spored olimpijskih iger.