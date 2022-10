Slovenski paraplesalci domov s kar petimi kolajnami

Slovenska odprava se je razveselila treh srebrnih in dveh bronastih kolajn. Najuspešnejši je bil Amir Alibabić s tremi uvrstitvami med prve tri.

Slovenske barve so sicer zastopali še Ines Golobič, Nastija Fijolič, Lara Nedeljković, Klemen Dremelj, Martina Smodiš in Roman Maček, ekipo je vodil trener Andrej Novotny.

Alibabić je začel z drugim mestom v kategoriji single man class 1, Nedeljkovićeva in Dremelj pa sta srebro osvojila v kategoriji combi freestyle class 2. V kategoriji single women freestyle class 1 je Fijoličeva osvojila končno osmo mesto, Golobič pa 12. V kategoriji combi freestyle class 1 sta Roman Maček in Martina Smodiš osvojila šesto mesto.

Lara Nedeljković in Klemen Dremelj sta priplesala finale in končno peto mesto v kategoriji combi standard class 2. V isti kategoriji sta Maček in Smodiševa plesala v polfinalu. Golobičeva je v kategoriji single women class 1 plesala v četrtfinalu, Fijoličeva pa si je isti kategoriji priplesala polfinale. Nedeljkovićeva je bila peta v kategoriji single women class 2.

Zadnji dan EP je Alibabić postal evropski podprvak v kategoriji single men class 1. S soplesalko Nastijo Fijolič je osvojil tudi bron v kategoriji duo latin class 1. Maček in Smodiševa sta v kategoriji combi latin class 1 zasedla peto mesto, Nedeljkovićeva in Dremelj pa tretje v kategoriji combi latin class 2.