Šprinterski kralj pošteno razjezil zvezdnike iz lige NBA

Američan Noah Lyles je bil eden od največjih zvezdnikov nedavnega 19. svetovnega prvenstva v atletiki. V Budimpešti je le še potrdil naziv šprinterskega kralja, potem ko si je pritekel zlati lovoriki na 100 in 200 metrov. Za nameček je prispeval še pomemben delež k zmagoslavju štafete ZDA na 4x100 metrov.

Za njim pa se »praši« tudi zaradi izjav, s katerimi je razburil zvezdnike iz košarkarske lige NBA. »Med spremljanjem slavja po finalu v tem tekmovanju, vidim, da imajo zmagovalci čepice, z napisom: 'World Champions' (Svetovni prvaki). Svetovni prvaki česa?« se je v smehu vprašal 26-letni Lyles in nato pomenljivo pristavil: »Svetovni prvaki ZDA? Ne razumite me napačno. Ljubim ZDA, vendar to ni svet!«

Kevin Durant bi Lylesu poslal pomoč. FOTO: Ron Chenoy/Usa Today Sports/Reuters

S svojim razmišljanjem je pošteno razjezil košarkarske ase. Ni bilo treba dolgo čakati na njihove odzive. Kevin Durant, ki je šampionski prstan v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, osvojil v letih 2017 in 2018, je na instagramu zapisal: »Nekdo bi moral pomagati temu bratu.« Oglasil se je tudi ameriški reprezentant Tyrese Haliburton, ki s soigralci v Aziji lovi naslov svetovnih prvakov: »To ni bil ravno najbolj inteligenten odgovor ...«