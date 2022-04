Stožice se šibijo zaradi prihoda asov

V nadaljevanju preberite:

Slovenija in Poljska bosta državi soorganizatorici letošnjega svetovnega prvenstva v odbojki. To je bilo odvzeto agresorski Rusiji, predsednik Evropske odbojkarske zveze, Srb Aleksandar Boričić, in vrhovni mož Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret pa sta denimo v odličnih odnosih. Srb zna založiti besedo, po EP 2019 v Ljubljani, po 22. maja letošnjih finalih lige prvakov in prvakinj v Stožicah, bo konec avgusta in v začetku septembra spet vrhunski odbojkarski spektakel v slovenski metropoli. »Vlada bo zagotovila sredstva v višini dveh milijonov evrov za plačilo kotizacije, garancije za izvedbo prvenstva. Ta sredstva bo zagotovila iz splošne proračunske rezervacije Republike Slovenije za leto 2022,« pa so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.