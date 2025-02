Strožja pravila za transspolne športnice v atletiki

Mednarodna atletska zveza (WA) načrtuje uvedbo strožjih pravil za transspolne športnice in športnike z različnim spolnim razvojem (DSD), vključno z obveznim testiranjem z brisom sline z notranje strani lic za vse atletinje na najvišji ravni, ki želijo tekmovati v ženski konkurenci. Novost sta poročala nemška tiskovna agencija DPA in britanski časopis The Guardian.

V skladu z novimi pravili bodo morale vse športnice, ki hočejo tekmovati na elitni ravni, opraviti test, s katerim bodo dokazale, da so biološke ženske. Test bo preverjal prisotnost gena SRY, ki se skoraj vedno nahaja na moškem kromosomu Y in velja za zanesljiv pokazatelj biološkega spola. Poleg tega bi lahko pri športnicah izvedli tudi suhi krvni test za določanje ravni testosterona.

Športniki bi morali test opraviti le enkrat v svoji karieri. Predlog za uvedbo novih pravil je pripravila delovna skupina za športnike različnih spolov, posvetovanje pa se je začelo 11. februarja in bo trajalo do 5. marca. Svetovna atletika naj bi na svojem marčnem zasedanju odločila, kdaj bodo nova pravila začela veljati.

Trenutni predpisi določajo, da morajo športniki z DSD, če želijo tekmovati v ženski kategoriji na mednarodni ravni, svojo raven testosterona znižati pod 2,5 nanomola na liter vsaj šest mesecev pred tekmovanjem. Pravila, sprejeta leta 2023, pa že prepovedujejo nastop v ženski konkurenci vsem športnikom, ki so preživeli katerikoli del moške pubertete.

V tekočem posvetovanju svetovna atletika ne bo iskala alternativnih političnih predlogov, temveč zgolj zbirala mnenja o vplivu sprememb. Po poročanju DPA ni več vprašanje, ali bodo nova pravila uvedena, temveč zgolj kdaj.

Predsednik Mednarodne atletske zveze Sebastian Coe je zaščito ženskih kategorij postavil za ključno točko svoje kandidature za predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja, o kateri bodo odločali prihodnji mesec.

»Čeprav so naši trenutni predpisi trdni in temeljijo na znanstvenih dognanjih, ki so bila na voljo v času zadnjega posvetovanja, se je od takrat pojavilo več novih znanstvenih odkritij. Naša naloga kot vodilnega organa za atletiko je zagotoviti, da naše smernice sledijo najnovejšim razpoložljivim informacijam in tako ohranimo poštene in enake konkurenčne pogoje v ženski atletiki,« je poudaril Coe.

Pri tem je dodal: »Ohranjanje integritete ženskih tekmovanj je temeljno načelo atletskega športa, zato se veselimo posvetovanja s ključnimi deležniki na tem področju.«

Coe se je že v preteklosti javno opredelil glede te problematike. Poudaril je, da se je počutil neprijetno ob ženskem boksarskem turnirju na lanskih olimpijskih igrah v Parizu, kjer sta dve športnici osvojili zlato, čeprav sta bili diskvalificirani s svetovnega prvenstva 2023, ker domnevno nista izpolnjevali meril za upravičenost glede na spol.

»Ohranjanje integritete je temeljno načelo in kot vemo, se vse začne v šolah. Vzpostavitev jasne in nedvoumne politike je prvi ključni korak,« je sklenil predsednik Mednarodne atletske zveze.