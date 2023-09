Veličastnih 726 jardov in 70 točk, a tudi novo razočaranje za junake Amerike

V ligi NFL še vedno odmeva veličastna zmaga Miami Dolphins s 70:20 proti Denver Broncos, in to kljub temu, da sta Tua Tagovailoa in sprejemalec Tyreek Hill večino zadnje četrtine presedela na klopi za rezervne nogometaše. Izjemna podaja Tue za zadetek je bila le pika na i predstave Miamija (osvojili so več kot 700 jardov), ki je postal četrta ekipa, ki je v rednem delu sezone na eni tekmi dosegla vsaj 70 točk.

Pred tretjim tednom so bili razigrani tudi pri Dallasu, zdaj pa se navijači America's Teama sprašujejo, kako je možno, da so izgubili tekmo proti Arizoni in Joshu Dobbsu, ki je kot podajalec dobil šele svojo prvo tekmo v ligi NFL, na kateri je začel od prve minute, čeprav je star že 27 let. Dallas je delal napake kot po tekočem traku, znova so na površje prišli dvomi o tem, ali je Dak Prescott dovolj dober QB, da bi sam rešil tekmo, ko soigralcem ne gre. Poraz za Dallas nikakor ni usoden, v svoji diviziji bodo zelo verjetno končali na vrhu, za ekipo, ki si želi osvojiti naslov prvaka, pa to vseeno ni dober znak.

Burrow stisnil zobe za prvo zmago sezone

V ponedeljkovem večeru so krizo končali nogometaši Cincinnatija, ki so z 19:16 nekako ugnali LA Rams in prišli do prve zmage. Podajalec Joe Burrow je stisnil zobe, čeprav je poškodba mečne mišice po poročili iz Cincinnatija kar resna, a če bi Cinncy izgubil še tretjo tekmo na uvodu v sezono, bi bil lov na končnico zanje bržkone že končan. Vprašanje pa je, kdaj, če sploh, bo Burrow uspel zaceliti poškodbo, z njim v pravi formi lahko Cincinnati premaga vsakega nasprotnika.

Druga tekma ponedeljkovega večera je pripadla Philadelphii, kjer je ekipo načel trebušni virus, podajalec Jalen Hurts pa je kljub temu stisnil zobe in ekipo popeljal do varne in zanesljive zmage s 25:11 proti Tampi Bay. Zelo zanesljivi so bili v tretjem tednu tudi igralci Buffala, ki so s kar 37:3 premagali Washington. O njihovem napadu ni dvoma, Josh Allen je eden od najboljših treh podajalcev v ligi, optimizem pa znova zbuja dobra obramba Bills.

Strah in trepet v Clevelandu

Na krilih obrambe je zmagal tudi Cleveland, ki je prejšnji teden izgubil tekača Nicka Chubba, pa vseeno nadaljeval z zmagovitim nizom. Obramba je neprebojna, proti Tennesseeju so dopustili le 94 jardov in tri točke za zmago s 27:3. V tretjem tednu, ki ni ponudil pravih derbijev, omenimo še dva dogodka - poraz Baltimore Ravens proti Indiannapolis Colts, ki je bil zelo nepričakovan, Ravens pa so si otežili lov za končnico, in pa poškodbo podajalca New Orleansa Dereka Carra. Če bo odsoten dlje časa, bo New Orleans zelo težko osvojil divizijo, v kateri so sicer rahli favoriti za zmago.

Liga NFL se nadaljuje že v noči na petek s tekmo med Green Bay Packers in Detroit Lions.