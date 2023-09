Miami se je poigral z Denverjem – 70:20!

Igralci Miamija so na začetku sezone ameriškega nogometa v dobri formi, predvsem je razigran podajalec Tua Tagovailova, a takšne prevlade proti Denverju ni pričakoval nihče. Miami je delal, kar je želel in zmagal s kar 70:20!

To je bilo drugo najvišje število doseženih točk v ligi NFL, rekord je bil le dve točki oddaljen. Lahko bi ga dosegli, v zadnjem napadu na tekmi so že prišli do 30 jardov pred končno cono, lahko bi se odločili za prosti strel, s katerim bi dobili tri točke in prestižni rekord, a se je trener Mike McDaniel odločil, da bo njegova ekipa raje pokleknila in pustila, da se čas izteče.

Igralci Denverja bodo tekmo poizkusili čim prej pozabiti. Foto Megan Briggs/AFP

»Tukaj nismo zaradi rekordov, osredotočiti se moramo na tisto, kar šteje, to pa so zmage,« je bil jasen McDaniel, navijači pa bi vseeno raje v živo doživeli zgodovinski trenutek. Ne glede na vse je jasno, da dokler bo Tua zdrav, je Miami kandidat za naslov, Denver pa tudi ob povratku trenerja Seana Paytona v ligo deluje nemočen.

Povzetek celotnega 3. tedna v ligi NFL, ki se bo danes ponoči končal s tekmama Cincinnati Bengals - LA Rams in Tampa Bay Buccaneers - Philadelphia Eagles na Delovi spletni strani preberite jutri.