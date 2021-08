Tekli hitro kot mercedes, čez ovire kot na trampolinu

V nadaljevanju preberite:

Na olimpijskih atletskih tekmovanjih v Tokiu so padli trije svetovni rekordi, še najbolj sta osupnila oba tekaška, moški in ženski, na 400 m ovire. Resda je Norvežan Karsten Warholm as brez primere, a k čudežnemu teku je veliko prispevalo tudi čudežno obuvalo s podplatom iz karbonskih vlaken. Pojasnitev nove športne revolucije obsega tudi razsvetljenje, o čem natančno sploh teče beseda, kaj o supercopatih meni svetovni rekorder in kam sploh to pelje. V lepšo prihodnost kraljice športov ali v merjenje tehnološke moči?