Tekmovalni ples v maskah

Plesna zveza Slovenije je pobudo naslovila na vlado, na ministrstvo za zdravje, dr. Matejo Logar, vodjo Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19, Marjana Dolinška, državnega sekretarja za šport, ministrstvo za šolstvo in šport, Zvijezdana Mikića , višjega svetovalca Direktorata za šport, in na OKS. Za prejeto pobudo so se pristojni zahvalili, kot so za Delo potrdili na Plesni zvezi Slovenije, pobuda pa je trenutno v obravnavi na ministrstvu za zdravje. Kot so dodali na PZS, pa sami niso pristojni, da pregledujejo, kako se ukrepi izvajajo med samimi treningi.



Uporaba maske med tekmovanjem je nevarna, ogroža zdravje in je neživljenjska

FOTO: Valerie Macon/AFP

Vsebina odloka

»Uporaba zaščitne maske ostaja obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen med izvajanjem športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, razen na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT .«

Odlok u uvedbi pogoja PCT, sprejet prejšnji teden, je v dobrem tednu dni sprožil nemalo odzivov in vprašanj o smiselnosti in premišljenosti ukrepa. Tokrat so se zaradi člena, ki govori o obveznem nošenju mask, oglasili iz Plesne zveze Slovenije (PZS).Ta konec tedna bo v Medvodah državno prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih, ki ga organizira PZS. Pogoj PCT predvideva, da naj bi tekmovalci tudi med samim nastopom nosili zaščitne maske, pa čeprav bo tekmovanje potekalo brez gledalcev in pod že tako strogimi pogoji. Zato so na PZS na vlado in druge pristojne oziroma odgovorne naslovili pobudo za spremembo odloka o nošenju zaščitnih mask za športnike.Predlagajo, da se odloku oziroma 12. členu doda izjema, in sicer »za športnike pri izvajanju svojega tekmovalnega nastopa (tekme, borbe, programa) in da uporaba maske ni obvezna tudi na treningih, ki so namenjeni pripravi na tekmovalni nastop«.Kot je razvidno iz pobude, ki so jo na Plesni zvezi Slovenije objavili na spletni strani in njihovem facebook profilu, menijo, da športna ekipa ni skupina ljudi, ki se naključno sreča na tekmovališču. Že v prejšnjem valu okužb je veljalo, dodajo, da je športna ekipa v svojem 'mehurčku', ker je sestava ekipe/para nespremenjena.»Menimo, da bi takšna ureditev morala veljati še naprej. Nekaj podobnih rešitev 12. člen odloka že predpisuje – za učence v razredih, izvajanje športne vzgoje pri pouku itn.« Predvsem pa so poudarili, da je uporaba zaščitne maske med samim tekmovanjem nevarna, ogroža zdravje tekmovalcev in je predvsem neživljenjska.Pri tem pa dodajajo, da je seveda maska obvezna takoj, ko se tekmovalni nastop konča: to je ob igrišču, v garderobah …PZS je sicer že 14. septembra na pristojne naslovil vprašanje o nošenju mask. Zanimalo jih je, ali iz sprejetega odloka sledi, da morajo plesni pari med treningom in na tekmi (na plesišču) nositi zaščitne maske, kot tudi za male skupine in formacije, ki v tekmovalnih točkah plešejo v kontaktu in ves čas ne vzdržujejo medsebojne razdalje 1,5 metra.Iz direktorata za šport so jim odgovorili pritrdilno; torej, da morajo »glede na veljavno določbo odloka masko nositi pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen med izvajanjem športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Če se med izvajanjem vadbe vadeči približajo na manj kot 1,5 metra, morajo uporabiti zaščitno masko, razen če gre za plesalce, ki so iz istega gospodinjstva (npr. če bi osebi, ki sestavljata plesni par, živeli v istem gospodinjstvu). Glede na veljavni odlok je nošenje zaščitnih mask med vadbo plesa v zaprtih prostorih v paru ali skupini, kjer se plesalci približajo na manj kot 1,5 metra, obvezno.«Nato so na PSZ prejeli še dodatno razlago, kjer iz direktorata za šport pojasnjujejo, da bo verjetno obvezno nošenje mask povzročilo težave vsem športnikom v panogah, pri katerih je kontakt ali fizična bližina bistvena sestavina športa in se izvajajo v zaprtih prostorih, kot so košarka, rokomet, nogomet, judo, karate, ples, boks, cheerleading, floorball, hokej, ju-jitsu, kickboxing, rokoborba, vaterpolo, rugby, sambo, tajski boks, squash, odbojka ...Po njihovem se bo težava najhitreje rešila, če bodo nacionalne panožne športne zveze na to težavo opozorile s skupno pobudo. S tem pa so pravzaprav priznali neživljenjskost ukrepa in obenem odgovornost preložili na druge.