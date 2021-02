Telovadci brez tekem v Cottbusu in Bakuju

Sašo Bertoncelj še ni pozdravil poškodbo rame. FOTO: Jure Eržen/Delo



Klavora bo moral spremeniti načrt priprav

Mednarodna gimnastična zveza (FIG) je prejšnji teden sporočila, da zaradi trenutnega stanja glede koronske pandemije v svetu in drugih okoliščin ne bo uvodnih treh tekem svetovnega pokala. Povsem sta prečrtani prizorišči Cottbus (25. - 28. 2.) in Baku (4. - 7. 3.), medtem ko so Doho, kjer bi moral biti finale olimpijskih kvalifikacij za Tokio, preložili.Za zdaj pri Figu nadomestnega termina, svetovni pokal v Dohi bi moral biti med 19. in 13. marcem, ko bi razdelili še zadnje olimpijske vstopnice za specialiste po orodjih, še niso našli. Pričakovati je, da bo kvalifikacijska tekma tik pred poletnimi olimpijskimi igrami.Prva velika tekma olimpijske sezone v športni gimnastiki bo tako šele aprila, ko bo Basel od 21. do 25. gostil prvenstvo stare celine. Za zdaj ga še ima v načrtih tudi najboljši slovenski telovadec, ki pa se pri 36 letih že nekaj časa spogleduje tudi s koncem kariere.»Poškodba rame, ki se mi je pripetila tik pred decembrskim evropskim prvenstvom v Mersinu, še ni pozdravljena. S tega vidika mi povsem ustreza, da so tekme odpadle. A po drugi strani to ni dobro, saj le pomeni, da položaj glede covida-19 še ni tako pod nadzorom, da bi lahko prirejali tekme,« je iskreno povedal Bertoncelj, ki ima, kot pravi, za letos še v načrtih tako EP kot domači svetovni pokal septembra v Kopru.»Kot smo se pogovarjali, bi tik pred aprilskim EP izpeljali državno prvenstvo, da bi imeli pred prvim vrhuncem sezone vsaj eno tekmovalno izkušnjo,« je še povedal telovadec Narodnega doma.Medtem pa se je Rok Klavora, ki je lani na edinem svetovnem pokalu jeseni zmagal na parterju in bil konec leta v vrhunski formi, dolgo in zavzeto pripravljal na uvodne tri svetovne pokale - Cottbus, Baku, Doha -, ki so jih nato prejšnji teden dokončno črtali.»Trdo sem treniral in se pripravljal na spomladanske tekme. Zdaj je to padlo v vodo, tako da bom moral spremeniti načrt priprav. EP bo tako osrednja tekma pomladi. Sicer se dobro počutim in super treniram, nekako sem obdržal rdečo nit s konca lanske sezone. Žal spet ne bomo v tekmovalnem ritmu pred EP, ampak tako pač je. Spremenili smo načrte. Mene poganja ljubezen do gimnastike in še posebej rad tekmujem. Res je lepo tekmovati, še zlasti, kadar si v formi,« je dejal član bežigrajskega SokolaSlovenska športna gimnastika je po neuspehu na kvalifikacijskem svetovnem prvenstvu 2019 sicer za zdaj ostala brez mesta za nastop v Tokiu. Bertoncelj je vse možnosti na konju z ročaji zapravil že na lanskem svetovnem pokalu v Melbournu, ko se ni prebil skozi kvalifikacije, Teja Belak na preskoku pa je bila na zelo dobri poti, sploh po zmagi na zadnji tekmi pred koronsko prekinitvijo marca v Bakuju, a je 26-letna telovadka ta čas v veselem pričakovanju.