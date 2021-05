Therese Johaug blizu norme za poletne olimpijske igre v Tokiu

Norveška zvezdnica v teku na smučeh Therese Johaug je vnovič dokazala, da je izjemno hitra tudi na atletski progi. Na prireditvi v Oslu je na 10.000 metrov osvojila drugo mesto za rojakinjo Karoline Bjerkeli Grøvdal, pri čemer je s časom 31:32,88 skoraj za osem sekund izboljšala lanski osebni rekord (31:40,69) in le za 7,88 sekunde zgrešila normo za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu (31:25).



A te niso cilj 32-letne šampionke iz Osla, ki si bolj kot vse želi osvojiti posamično zlato kolajno na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu 2022. To je tudi edina lovorika, ki ji še manjka v bogati vitrini. »Zelo sem zadovoljna in ponosna nase,« so bile po 10-kilometrskem teku na znamenitem štadionu Bislett prve besede Johaugove, ki si je želela sicer potihem doseči olimpijsko normo, čeprav v nobenem primeru ni nameravala nastopiti v Tokiu. Nastope na atletskih tekmovanjih jemlje zgolj kot motivacijo in popestritev, da razbije monotonost napornih priprav v smučarskem teku.

Malo mora izboljšati še tehniko teka

Če bi si februarja prihodnje leto v Pekingu uresničila veliko željo in osvojila posamični naslov olimpijske prvakinje, bi se utegnila udeležiti tudi svetovnega ali evropskega prvenstva v atletiki. »To bi bilo super. Kar zadeva tehniko, se moram še malo izboljšati, toda menim, da bi bila kar konkurenčna,« je ocenila trikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala v smučarskem teku (2013/14, 2015/16 in 2019/20), ki ima ta čas v teku na 10.000 metrov šesti najboljši (atletski) dosežek v Evropi.



Na vrhu lestvice kraljuje Karoline Bjerkeli Grøvdal (30:50,84), med Slovenkami je to razdaljo letos najhitreje pretekla Anja Fink, ki s časom 36:20,47 na stari celini drži 162. mesto.





