Tini Šutej so pred zmago zašili roko brez anestezije

Slovenska atletinja Tina Šutej je na petkovi tekmi diamantne lige v Lozani osvojila prvo mesto s preskočenimi 470 cm. Vnovič pa je imela pravo dramo z odprto rano in šivi brez anestezije, kar daje njenemu dosežku še večjo vrednost.

V športnem smislu gre Tini Šutej letos vse kot po maslu. Začelo se je v zimski sezoni, ko je osvojila kolajno na dvoranskem svetovnem prvenstvu, nadaljevala je z odličjem na nedavnem evropskem prvenstvu v Münchnu, v Lozani je temu dodala še zmago v diamantni ligi. Zapleta se le s poškodbo, ki jo je staknila pred desetimi dnevi v finalu evropskega prvenstva v bavarski prestolnici. Dva dneva po tekmi je slavila zmago na mednarodni tekmi v Nemčiji, v petek pa so ji pred tekmo sicer pobrali šive, a se je rana vnovič odprla. A tudi to je ni ustavilo.

Njena rana je vse prej kot nedolžna. FOTO: Instagram

»Od poškodbe je minilo osem dni in zdravnik mi je pobral šive. Na ogrevanju je bilo sprva še vse v redu, kasneje pa se je rana odprla. V zdravniški sobi so mi rano nato sicer zašili brez anestezije. Bilo je boleče, postopek pa se je končal šele pet minut pred tekmo. Bolečine so se nato nadaljevale tudi na tekmi,« je pojasnila Šutejeva.

Bolečina hujša kot na EP

Kot pravi, je bila bolečina, rana se je dodatno razbolela že med šivanjem, neprimerno večja od bolečin v finalu evropskega prvenstva. »Na EP sem nastopila brez šivov,« je dejala atletinja in dodala, da je bilo tokrat neprimerno težje:»Stres je bil res velik. Vse skupaj se je dodajalo pred tekmo in nisem vedela, ali bodo postopke pravočasno končali in ali bom sploh sposobna nastopiti.«

In rana Šutejeve ne bo ustavila niti v prihodnjih dneh. Že v torek načrtuje nastop v Luzernu, po kratkem obisku Slovenije pa se bo tja vrnila na finale diamantne lige, kjer je njen cilj diamantni prstan oz. tretji veliki dosežek v letu 2022.

O tekmi 33-letna Ljubljančanka pravi: »Izjemno sem vesela prve zmage na največji seriji mitingov, ki je prišla v pravem trenutku. Motil je le veter, ki je spreminjal smer in zato sem imela tudi težave pri 450 cm. A forma je prava, tehnično imam tudi še kar nekaj rezerv. Napadala sem tudi državni rekord, a sem imela težave zaradi trše palice in bila za dober skok preveč zakrčena.«