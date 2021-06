Tokio: Med športnimi dogodki tudi brez petja in pogovarjanja

Kondomov ne bodo več podarjali brezplačno

V sredo so v japonski metropoli vnovič protestirali nasprotniki izvebde olimpijskih iger v Tokiu. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters



Gibanje olimpijcev natančno zabeleženo

Če bodo organizatorji odkrili kršitev spoštovanja pravil, novinarjem grozi odvzem akreditacije. FOTO: Issei Kato/Reuters



Enako strog režim velja tudi za novinarje

Olimpijske igre v Tokiu je močno zaznamovala koronska pandemija. Minile bodo brez druženja, rokovanja in objemov. Kot so objavili organizatorji v pravilniku za športnike, olimpijce lahko v primeru kršenja pravil doleti tudi izključitev. Prepričani so, da bodo pravila in približno 80-odstotna precepljenost športnikov pomagali k varni izvedbi.S pravilnikom želijo organizatorji OI zagotoviti, da bodo igre, obenem pa opozarjajo športnike, da jih bodo lahko izločili s tekmovanja, če bodo kršili stroga proticovidna pravila. V skladu s smernicami bodo športnike testirali na novi koronavirus vsak dan in jih vozili iz olimpijske vasi neposredno na prizorišča tekmovanj in treningov.Prav tako bodo na Japonskem ostali najmanj dolgo možno glede na njihov tekmovalni razpored, da se »čim bolj zmanjša tveganje za okužbo«. Od tistih, ki bodo bivali v olimpijski vasi, pa se pričakuje, da se. Tako bodo športniki v vas lahko prišli najprej pet dni pred svojimi tekmami, zapustiti pa jo bodo morali v 48 urah po koncu svojih nastopov.Že odprireditelji olimpijskih iger poskrbijo, da je olimpijska vas opremljena z avtomati, v katerih je brezplačno mogoče dobiti kondome. Letos pa so organizatorji sporočili, da, čeprav so jih za ta namen že kupili 160.000. Te bodo lahko športniki dobili kot darilo, ko bodo zapuščali Japonsko, saj v pravilniku pozivajo, naj športniki »čim bolj omejijo stike z drugimi«.»Pandemija koronavirusa pomeni, da morajo športniki v olimpijski vasiin se izogibati nepotrebnim oblikam telesnega stika. V primeru neupoštevanja navodil se kršitelji kaznujejo z globo ali celo izgonom iz države,« sporočajo prireditelji.Pravilnik oziroma vodnik za športnike in njihove spremljevalce vsebuje tudi nadaljnje podrobnosti o testiranju za športnike. Za športnike ne bo karantene in še vedno se bodo lahko udeležili pripravljalnih taborov na Japonskem pred začetkom iger, vendar morajo biti vsaŠportniki »ne smejo obiskovati telovadnic, turističnih predelov, trgovin, restavracij ali barov« in lahko obiskujejo le »uradna prizorišča iger in omejene dodatne lokacije«. Olimpijska pravilamed dogodki ter določajo, da mojo športniki ves čas nositi zaščitno masko, izjema je, ko so zunaj na prostem, tekmujejo, vadijo, se prehranjujejo ali spijo. Tako bodo masko morali nositi tudi v telovadnici v olimpijski vasi, ki. Zaradi varnosti so nekatere vadbene naprave tudi ločene s pregradami.Športnike na letošnjih igrah, ki bodo med 23. julijem in 8. avgustom, bodo organizatorji tako kot tuje novinarje nadzirali s sistemom GPS, je dejal direktor organizacijskega odbora iger Toshiro Muto. Športnikovo zgodovino gibanja naj bi organizatorji uporabili samo v primeru, ko bi prišlo do kakšne okužbe s covidom-19, saj bi tako lažje našli kritične stike.Enako velja za novinarje. Če bodo organizatorji odkrili kršitev spoštovanja pravil, novinarjem grozi odvzem akreditacije. Japonski premier Yoshihide Suga pa je napovedal, da bo japonska vlada skušala še dodatno oklestiti število tujih novinarjev ter strokovnih članov ekip, funkcionarjev in spremljevalnega osebja. Začetna številka 180.000 akreditiranih predstavnikov tujih olimpijskih delegacij se je sicer že več kot prepolovila.»Če ste doslej že bili na olimpijskih igrah, vemo, da bo tokratna izkušnja zelo drugačna, kot so bile prejšnje. Za vse udeležence iger obstajajo pogoji in omejitve, ki bodo zahtevali vašo prilagodljivost in razumevanje,« so organizatorji med drugim zapisali v pravilniku.