Trajković v Ljubljani do srebra, Divković do brona

Ivan Trajković je bil v kategoriji nad 87 kg srebrn, Patrik Divković v kategoriji do 87 kg bronast. Izkušenega olimpijca Trajkovića je šele v velikem finalu ustavil hrvaški dobitnik kolajne z zadnjega EP Paško Božić. Pred tem je imel Trajković srečo z žrebom in brez boja napredoval v četrtfinale. Najprej je po napeti borbi odpravil Hrvata Viktorja Puškića, v polfinalu pa še odličnega kazahstanskega olimpijca Ruslana Žaparova.

»S celim dnevom sem zelo zadovoljen. Že na prvem turnirju v Turčiji sem se res dobro počutil, a tega na tekmi nisem potrdil. Danes mi je to uspelo. Predvsem borba s Kazahstancem je bila odlična. Nadziral sem tekmeca. S finalom pa nisem povsem zadovoljen. Kontroliral sem dvoboj, malo pa mi je zmanjkalo koncentracije in tam sem izpustil zmago,« je po tekmi za STA povedal Trajković.

»Vsekakor je današnji dan dobra popotnica za naprej. Že čez tri tedne me čaka nov svetovni pokal v Belgiji, nato še Avstrija in Romunija, maja pa nato svetovno prvenstvo v Bakuju,« je še dejal Mariborčan, ki tudi po SP ne bo počival, saj je program natrpan vse do evropskih iger v Krakovu.

Žal mu je, da se je niz končal ravno doma

Trikrat je bil v ringu tudi Divković. Ta je najprej ugnal Kazahstanca Meirja Nurgazina, nato pa Hrvata Josipa Bilića Pavlinovića. V polfinalu je bil od tekmovalca z Vrhnike boljši aktualni evropski prvak in kasnejši zmagovalec Hrvat Ivan Šapina.

»S kolajno sem seveda zadovoljen, saj je bila konkurenca tukaj res huda. Malo mi je žal, da sem prekinil svoj niz, saj sem v Ljubljani zmagal trikrat zaporedoma in to povrhu na turnirju, ki mi je najbolj pri srcu, saj me tukaj bodrijo prijatelji in družina,« pa je dejal Divković. Z borbami je bil zadovoljen, nekaj manj s polfinalom.

»Nasprotnik je vrhunski in danes je bil boljši. Lahko mu le čestitam. Zase pa vem, da se da vedno delati boljše, a to seveda misliš po vsakem porazu, ko iščeš napake v tehniki in taktiki. Morda bi moral iti v boj malenkost bolj agresivno,« je še dejal Vrhničan, ki ima podoben program kot Trajković, že prihodnji teden pa ga čaka tudi tekma v Bolgariji.

Na 14. odprtem prvenstvu Slovenije, ki šteje za svetovno lestvico in za lestvico za olimpijske igre, je nastopilo skoraj 900 tekmovalcev iz 43 držav. Slovenski trenerji so ob najboljši dvojici spremljali predvsem obetavna Domna Molja in Lina Kovačiča. Prvi je v kategoriji do 54 kg prišel do drugega kroga, drugi je v kategoriji do 74 kg obstal v četrtfinalu.