Ujete tisočinke (28. 11.– 4.12.)

Granit Xhaka, švicarski reprezentant albanskih korenin, se je po koncu tekme med Švico in Srbijo sporekel s srbskimi nogometaši, ki so nasedli na provokacije odličnega vezista. Srbski rezervist Predrag Rajković je skočil s klopi, ko se je Xhaka prijel za mednožje in se obrnil proti srbski klopi. Golman Vanja Milinković Savić ga je zgrabil za vrat, blizu fizičnemu spopadu z njim pa je bil tudi Aleksandar Mitrović. Xhaka se ni in ni umiril, lotil se ga je tudi mladi branilec Nikola Milenković. Foto: Manan Vatsyayana/Afp