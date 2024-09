Uroš Mohorič: Čestitke Parižanom, Los Angeles bo še boljši

Triletni olimpijski cikel se je z zaključno slovesnostjo v Parizu zaključil tudi za Olimpijski komite Slovenije, kjer že pogledujejo proti novim izzivom, ki v naslednjih letih ne bodo le olimpijski. Črto pod uspešno olimpijsko obdobje, ki se je zaključilo z rekordnimi 90 športniki v Parizu, dvema naslovoma olimpijskega prvaka in tremi kolajnami, je potegnil vodja reprezentance v francoski metropoli Uroš Mohorič. »Ponosen sem, da je imela Slovenija največ športnikov na prebivalca, kar zgovorno kaže na to, da smo Slovenci športni narod in da delamo dobro,« pravi direktor sektorja za šport, ki je na OKS prišel iz rokometnih vrst.

Prireditelji so se izkazali in si zaslužijo pohvale

Olimpijske igre na stari celini, relativno dobro dostopne številnim gledalcem in v deželi, kjer ima šport pomembno vlogo, so obrodile sadove. »Prireditelji so se izkazali in si zaslužijo pohvale, v prvih dneh so se še nekoliko lovili, po otvoritveni slovesnosti pa je v primerjavi z nekaterimi prejšnjimi igrami, ki sem jih doživel v drugačni vlogi, logistika potekala zelo dobro. Seveda je bilo nekaj izzivov, v olimpijski vasi biva 15.000 ljudi in vsem zagotoviti hrano ter pijačo ni enostavno, a so tudi to dobro rešili,« dogajanje v olimpijski vasi komentira Mohorič in nadaljuje: »Všeč mi je bilo, da je bila arhitektura olimpijske vasi bolj razgibana, zato je imela tudi nekoliko več duše kot nekatere prejšnje. Sicer pa na teh igrah velja izpostaviti gledalce in polne tribune, Francozi so po uradnih podatkih prodali kar 95 odstotkov vseh vstopnic.« In to kljub dejstvu, da vstopnice še zdaleč niso bile poceni, za boje kajakašev in kanuistov je bilo treba odšteti 100 evrov, za mesto na štadionu Stade de France za atletska tekmovanja celo 400 evrov, a se je kljub temu iskala »vstopnica več«.

Uroš Mohorič je zadovoljen z izkupičkom slovenske reprezentance v Parizu. FOTO: Luka Maček

Kako pa so na olimpijskem komiteju zadovoljni z rezultati slovenskih športnikov? »Prvič smo imeli na OI tri ekipe, Slovenci so nastopali v kar 18 disciplinah. Seveda so najbolj izpostavljene kolajne, teh ne bom pozabil, mene osebno pa je najbolj navdušila razlika v pristopu med športniki iz različnih držav. Nekateri na OI res pridejo le nastopati in je zanje že uvrstitev velik uspeh, pri naših športnikih pa sem bil navdušen, kako osredotočeni so bili na svoje nastope in rezultate,« je bil Mohorič zelo zadovoljen s pristopom, ki ga je prikazala slovenska devetdeseterica. Ni pa pozabil niti na razočaranja: »Rokometna reprezentanca je bila dvakrat le gol oddaljena od velikega uspeha, enkrat od finala, drugič od brona, tako malo je manjkalo, da bi uresničili sanje.«

Za olimpijski komite je pariški cikel zaključen

Za olimpijski komite je pariški cikel zaključen. »V sodelovanju s panožnimi zvezami olimpijski cikel začnemo tri leta pred OI, ko z zvezami določimo seznam potencialnih kandidatov za olimpijski nastop in jim nato nudimo materialno ter strokovno podporo v pripravi na olimpijske igre,« delo sektorja za šport pojasnjuje Mohorič, o proračunu pa doda: »Za celotni cikel namenimo nekaj milijonov evrov.«

Nejc Grilc in Uroš Mohorič FOTO: Luka Maček

Naslednji veliki tekmovalni cilj bodo ZOI 2026 v Milanu in Cortini, nato sledi poletni spektakel v Los Angelesu 2028: »Američani imajo veliko izkušenj, trikrat so v LA-ju gostili olimpijske igre, infrastrukturo bodo posodobili, in čeprav smo o Parizu govorili s presežniki, verjamem, da jih bodo igre v Los Angelesu še presegle.«