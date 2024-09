Imane Khelif vrnila udarec Musku: Sovražiš me, pa me sploh ne poznaš

Boksarka Imane Khelif, ki se je med olimpijskimi igrami znašla v središču žolčnih razprav, je obtožila ameriškega mogotca Elona Muska, da je kot lastnik omrežja X podpihoval gonjo proti njej. Alžirka je v Parizu osvojila zlato kolajno, toda njen uspeh so zasenčile obtožbe, da ne bo smela tekmovati, ker naj bi bila biološki moški. Podlago za te trditve je dala njena diskvalifikacija na lanskem svetovnem prvenstvu, ker ni opravila testa spola.

Khelifova je sicer vedno tekmovala v ženski konkurenci in se je od rojstva opredeljevala kot ženska. Kritike so se vsule, ko je v 46 sekundah z enim udarcem nokavtirala Angelo Carini, nakar so se mnoge znane osebnosti, med njimi Martina Navratilova, JK Rowling, Donald Trump in Musk odzvale s trditvami, da gre za moškega, ki ne bi smel nastopiti v ženski konkurenci. Trditve, da se je rodila kot moški, so se razširile kot požar po družbenih omrežjih. Zanimivo, v Alžiriji sploh ne priznavajo transspolnosti.

Imane Khelif so v Alžiriji pričakali kot junakinjo. FOTO: Ramzi Boudina/Reuters

Khelifova je zdaj v čustvenem intervjuju za francoski Clique TV vrnila udarec Musku zaradi širjenja laži in tudi vložila obtožnico zoper platformo X zaradi nadlegovanja. »Elon Musk je bil eden prvih, ki me je napadel,« je dejala 25-letnica, ki je v Alžiriji narodna junakinja.

Musk je takrat delil objavo plavalca Rileyja Gainesa, ki je ob videu zapisal: »Moškim ni mesto v ženskem športu,« Musk pa je ob tem pripisal: »Absolutno.«

Imane Khelif je bila zlata na OI. FOTO: Mohd Rasfan/AFP

»Sovražiš me, pa me sploh ne poznaš. Ne vem, zakaj si vodil napade proti meni. To je bilo kruto do mene, do moje družine, do moje mame. Mama od takrat vsak dan hodi v bolnišnico,« je v intervjuju dejala Khelifova. »Ne razumem ljudi. Bog je moj vodič, sem verna arabska muslimanka. Vse skupaj me bo samo okrepilo in vrnila se bom še močnejša in odločnejša,« je dodala.

Njena mama Nasria ob tem pravi: »Moj otrok je punčka. Bila je vzgojena kot deklica. Imane je ženska, ki ljubi šport od šestega leta. Vedno ji bom stala ob strani. Je ponos naše države.«