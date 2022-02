Uroš Velepec: Biatlonce lahko mobilizirajo

V nadaljevanju preberite:

V Ukrajini so zaradi vojnega delovanja z ruskimi enotami na vzhodu države razglasili izredno stanje. To bi lahko močno vplivalo tudi na šport v naslednjih mesecih. Pri Evropski uniji zahtevajo od Evropske nogometne zveze selitev finala lige prvakov iz St. Peterburga, v zraku je, kako bo z ligaškimi tekmovanji v Ukrajini. Zaskrbljeni so tudi slovenski športniki pri tamkajšnjih klubih, Uroš Velepec, trener pri ukrajinski biatlonski reprezentanci, pa opozarja na status tekmovalcev, saj jih je več kot pol zaposlenih pri vojski ...