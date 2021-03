V formuli 1 odslej nič več s šampanjcem

Navdušenci nad bencinskim športom nestrpno odštevajo zadnje tedne do začetka letošnje sezone v formuli 1. Koledar bodo odprli 28. marca v Bahrajnu, letos naj bi skupno sledilo načrtovanih 23 dirk, torej bo tekmovalni urnik močno natrpan.



To pa ne bo edina novost v najhitrejšem športu na svetu. Z letošnjim letom se obeta zanimiva sprememba tudi za čas takoj po koncu dirk. Najboljši vozniki po novem ne bodo nič več proslavljali zmag s steklenico šampanjca, pač pa s penino zunaj te znamenite francoske pokrajine. Dogovor z vodstvom F1 je namreč podpisalo podjetje Ferrari Trento, ki – mimogrede – ni povezano z moštvom Ferrari. Na odru za zmagovalce in v Paddock klubu bo torej po novem vladala penina.

Nekoč Moët & Chandon in Carbon, odslej Ferrari Trento

»Vračamo se po štiridesetih letih. Leta 1980 so nazdravljali z našimi peninami na veliki nagradi Italije, torej nas v F1 že poznajo, zdaj komaj čakam, da spet doživimo čudovite trenutke zmagoslavij skupaj z najboljšimi vozniki,« je potrdil Simon Mase, izvršni direktor podjetja Lunelly Group. Spomnimo, lani je bila uradna penina formule 1 šampanjec Moët & Chandon lani, ki je nasledil Carbon, po novem bo šlo torej za italijanske penine.

