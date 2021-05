V ligi jadralskih prvakov tudi Slovenija

V ligi s Pokalom Amerike

Jadrnica SSL47 Foto Gold Cup

S prvim treningom se bodo danes v Portorožu začele priprave za zlati pokal v jadranju, ki bo na sporedu maja in junija prihodnje leto v Švici. Gre za povsem nov koncept v jadranju, ki bo po vzoru svetovnega prvenstva v nogometu določil najboljšo jadralno nacijo na svetu.»To bo tekmovanje, ki smo ga v jadranju pogrešali. Gre za klasične jadrnice, vse bodo enake, vse posadke bodo enajstčlanske in vse države bodo imele enako število treningov, zato bodo o rezultatu odločali jadralci in ne tehnologija,« je povedalK sodelovanju so povabljene članice svetovne jadralske organizacije World Sailing, v kvalifikacijah pa se bodo pomerile posadke iz 56 držav. Nacionalne ekipe vodijo največje legende, kot sta petkratni udeleženec Pokala Amerike , Američan Paul Cayard, in eden najuspešnejših olimpijcev vseh časov s petimi olimpijskimi kolajnami in 12 naslovi svetovnega prvaka, Brazilec Robert Scheidt.Naš najuspešnejši jadralec Vasilij Žbogar je bil izbran za vodjo slovenske ekipe zlatega pokala SSL, ki bo združil najbolj trofejne in izkušene jadralce, od tekmovalcev v olimpijskih razredih do jadralcev, ki so se izkazali na velikih jadrnicah na najbolj prestižnih svetovnih regatah. Svetovna jadralska organizacija World Sailing je zato zlatemu pokalu podelila status posebnega dogodka, kot ga že imajo Pokal Amerike ali čezoceanska dirka Ocean Race.Posadke bodo imele v Švici za treninge na razpolago enako število dni na povsem enakih karbonskih jadrnicah SSL47, na kakršnih bodo nastopile tudi na prvenstvu. Gre za predelane in za tri čevlje podaljšane jadrnice razreda RC44, ki jih je pred dobrimi 15 leti razvil prav slovenski navtični arhitekt Andrej Justin skupaj z Russellom Couttsom.»Kot bi se moj otrok ponovno rodil,« je navdušenki je z organizatorji iz Švice tudi v stiku glede končne izvedbe jadrnice SSL47. Danes se bo slovenski posadki tudi pridružil na prvem treningu, ki bo sicer potekal še na jadrnicah RC44. Jadrnico Scorpio 44 Krumpak Group bosta za to priložnost posodila Iztok in Žan Krumpak, CEEREF pa bo posodil Igor Lah, ki je zmagovalec zadnje serije pokala 44CUP in tudi včeraj zaključene prve letošnje regate v Portorožu, kot najboljši krmar na SSL lestvici pa je v slovensko ekipo že uradno povabljen.»Ta pokal bo lepa priložnost, da jadranje predstavimo širši publiki in pod slovensko zastavo sestavimo močno ekipo. Smo majhna država, toda v jadranju zelo uspešna s kolajnami z vseh največjih tekmovanj, uspešnimi projekti ter vrhunskimi oblikovalci in graditelji jadrnic,« je povedal Vasilij Žbogar.Pravila za sestavljanje ekip so natančno določena in za vse države enaka: polovica tekmovalcev bo povabljenih na podlagi lestvice SSL, polovico pa bo izbral vodja. Slovenska postava bo dokončno izbrana 10. januarja prihodnje leto, maja bodo kvalifikacijske regate v Grandsonu na Neuchatelskem jezeru, finale pa bo junija na Ženevskem jezeru. Organizatorji obljubljajo odlično medijsko pokrivanje dogodka in brezplačen prenos tekmovanj s komentiranjem v 27 jezikih.