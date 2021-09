V mestu Bolšoj teatra srebrno odplesal na steni

V nadaljevanju preberite:



Luka Potočar je na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Moskvi osvojil srebrno odličje. To tolikaj bolj sije, saj je to prva kolajna slovenskih fantov v disciplini težavnost na mundialih. Devetnajstletni Jeseničan je razložil svojo plezalno filozofijo, predstavil se je tudi po zasebni plati s hobiji, športnimi preferencami in omembo vzornikov.