V nesreči je umrla mlada smučarska tekačica Hana Mazi Jamnik

Na pripravah na Norveškem je v tragični nesreči umrla mlada članica slovenske reprezentance A v smučarskem teku Hana Mazi Jamnik, so v izjavi za javnost sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS). Stara je bila 19 let ter bila ena od najbolj obetavnih tekmovalk v smučarskem in rolkarskem teku. Vzroka za nesrečo oziroma kaj se je sploh pripetilo, SZS ni zapisala, kot poročajo norveški mediji, pa je bila menda udeležena v prometni nesreči, v katero je bil vpleten še voznik tovornjaka.

Lani je Hana Mazi Jamnik na svetovnem prvenstvu na tekaških rolkah v Italiji osvojila zlato in srebrno odličje v mladinski konkurenci. Naslov svetovne mladinske prvakinje je osvojila v drsalni tehniki, naslov podprvakinje pa v klasični tehniki.

Smučarska zveza je družini mlade tekačice izrazila sožalje, obenem pa prosila za spoštovanje zasebnosti družine v zahtevnih trenutkih.