V polfinalu težavnosti šest slovenskih predstavnikov

Na novi postaji svetovnega pokala v športnem plezanju v francoskem Briançonu se je v polfinale težavnosti uvrstilo šest slovenskih predstavnikov. V ženski konkurenci bodo v polfinalu plezale Lana Skušek, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš in Sara Čopar, v moški pa Luka Potočar.

Enaindvajsetletni Potočar, lani najboljši v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti, si je s sedmim mestom v kvalifikacijah izboril polfinale, v prvi kvalifikacijski smeri je dosegel oprimek 40+, v drugi pa 43+. Najboljši je bil Japonec Sorato Anraku, ki je edini dosegel vrh obeh smeri.

»Dober rezultat. Še enkrat so bile v kvalifikacijah morebiti smeri malce lažje, tako kot smo to videli že v Chamonixu. Malce več je osvojenih vrhov in visokih ocen,« je dejal Potočar.

Od preostalih Slovencev se je polfinalnemu nastopu najbolj približal Milan Preskar (40 in 32+) na 30. mestu. Martin Bergant (35+ in 32+) je bil 37., Zan Lovenjak Sudar (25+ in 32+) 45., Anže Peharc (25 in 30+) pa 59.

V ženski konkurenci je najvišje posegla Lana Skušek (41+ in 43+), ki je kvalifikacije končala na desetem mestu. Polfinale so si izborile še 13. Vita Lukan (41+ in 41+), 17. Lučka Rakovec (42+ in 36), 20. Lucija Tarkuš (40 in 40) ter 22. Sara Čopar (41+ in 34+). Brez polfinalnega nastopa je ostala Katja Debevec (36+ in 29+) na 42. mestu.

Najbolje sta s kvalifikacijami opravili Južni Korejki, Kim Jain in Seo Chaehyun, ki sta edini zmogli do vrha obeh smeri.

Tako kot pretekli konec tedna v Chamonixu tudi v Briançonu ne nastopa najboljša slovenska športna plezalka Janja Garnbret. Korošica si je po uspešni vrnitvi po poškodbi vzela nekaj tednov premora za trening in priprave na svetovno prvenstvo. To bo v švicarskem Bernu med 1. in 12. avgustom. Ob Garnbretovi v Briançonu ne nastopa niti Mia Krampl.