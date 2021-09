V središču Ljubljane skoraj 40 različnih športnih izzivov za mlade

Največji praznik športa za otroke in mlade v Sloveniji

Kongresni trg in park Zvezda v Ljubljani sta prizorišče letošnjega olimpijskega festivala. FOTO: Aleš Fevžer



Festival na Kongresnem trgu in parku Zvezda

V tednu športa je slovenska krovna športna organizacija pripravila tudi poseben festival, namenjen predvsem mladim. Kot so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije, bo festival, ki bo potekal danes in v nedeljo v prestolnici, ponujal številne izzive in mlade skušal navdušiti za različne športne panoge.Olimpijski festival v središču Ljubljane bo ponujal skoraj 40 različnih športnih izzivov, namenjenih otrokom do 15. leta. Športni program z različnimi gosti in mladimi športniki bo potekal danes med 9. in 20. uro, v nedeljo pa med 9. in 18. uro.Kot so v pojasnilu olimpijski festival zapisali pri OKS, je to največji praznik športa za otroke in mlade v Sloveniji. Letošnji bo že šesti, festival pa pomeni priložnost, da otroci na enem mestu vidijo predstavitve številnih panog in se tako lažje odločijo, katera je primerna zanje. Po drugi strani pa je to tudi priložnost za športne zveze, društva in klube, da predstavijo svoje dejavnosti in pridobijo nove člane.Festival je namenjen predvsem otrokom med petim in 15. letom ter njihovim staršem, OKS pa vabi tudi vse druge navdušence, ki bi se radi zabavali in uživali v igri.Za dodatno spodbudo za mlade športnike ali tiste, ki to šele želijo postati, pa so v OKS pripravili tudi nagrade: vsi, ki bodo opravili vsaj 20 športnih izzivov, bodo prejeli Foksijevo medaljo. Prijava za festival ni potrebna, udeležba pa je brezplačna. Poleg športnih izzivov bodo otrokom ponudili še delavnice za risanje, barvanje ter ustvarjanje, prisotna bo animacijska ekipa, predstavili se bodo nekateri znani športniki.Letošnji festival bo potekal na Kongresnem trgu in parku Zvezda v Ljubljani, opozarjajo pa, da bo za vse starejše od 15 let pri vstopu veljal pogoj PCT. Če bo na vhodu prevelika gneča, bodo obiskovalce prosili, naj na vstop počakajo, znotraj prizorišča pa bo veljal krožni tok, kar pomeni, da se bodo udeleženci lahko premikali le v eni smeri.Za tiste, ki se festivala v Ljubljani ne bodo mogli udeležiti, pa so pri OKS pripravili še spletno različico, virtualni festival, ki poteka med 23. septembrom in 15. oktobrom.