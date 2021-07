V Tokiu z zelo močno reprezentanco

Tudi Slovenijo bo na Japonskem nesel duh in žar plamenice. FOTO: Dobran Laznik

Ekipni duh nad vsem

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS)slovenskim športnikom, ki bodo nastopili na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, želi predvsem veliko sproščenosti in zdravja. Kot je dejal, so vsi s tem, ko so se uvrstili na igre, dokazali svojo kakovost, zato lahko zdaj neobremenjeno nastopijo na igrah. »Narava kvalifikacij za te igre je bila takšna, da so vsi že večkrat dokazali svojo kakovost, tako da bodo lahko zdaj neobremenjeno lovili olimpijske sanje,« je dejal nekdanji predsednik Judo zveze Slovenije, ki je od leta 2016 prvi človek krovne športne zveze v državi.To je tudi prvi Gabrovčev nasvet vsem slovenskim udeležencem iger – da najdejo sproščenost in kot takšni tudi nastopijo. Drugi je, da ostanejo zdravi. Izpostavil je, da bodo igre v Tokiu v marsičem posebne zaradi okoliščin, v katerih se bodo odvijale, z enoletno zamudo in s številnimi ukrepi za zajezitev epidemije. Nekateri od teh so neprijetni za vse skupaj, zato je potrebna velika mera potrpežljivosti. A vse to po njegovem prepričanju ne sme vplivati na olimpijski duh na splošno in tudi na ekipni duh v slovenski reprezentanci. »Sporočilo teh iger je, da je vse mogoče,« je pristavil Gabrovec.»Te igre bi morale vlivati upanje in spodbujati enotnost. Gre za enkratno možnost, da šport v težkih okoliščinah še enkrat dokaže, da združuje in vliva pozitivni duh,« je ocenil. Ob tem se je držal pravila, ki ga je sprejel po igrah v Riu pred petimi leti, da ne bo napovedoval števila slovenskih kolajn. »To je nehvaležno in lahko le povzroči nepotreben dodaten pritisk. Lahko pa ocenim, da gre za eno izmed močnejših slovenskih reprezentanc v zgodovini,« je dejal Gabrovec.Slovenija je od leta 1991, ko je stopila na pot samostojnosti, nastopila na sedmih poletnih olimpijskih igrah in skupaj osvojila 23 odličij (pet zlatih, osem srebrnih in deset bronastih). Na zadnjih OI v Riu de Janeiru je osvojila štiri medalje (po eno zlato in bronasto ter dve srebrni) in je bila s sedmim mestom znova med najboljšimi desetimi državami na svetu po kolajnah na milijon prebivalcev. Gabrovec je opozoril tudi na pomen uvrstitve košarkarske reprezentance na igre, s čimer se tudi v ekipnih tekmovanjih Slovenija predstavlja z reprezentanco, ki je sposobna vrhunske olimpijske uvrstitve. Veseli ga, da tako na igre odhaja močno okrepljena reprezentanca.Kot pravi, je s tem Slovenija znova presegla pričakovanja, ki so realna glede na finančno moč in njeno velikost. »Ne glede na to, da Slovenci nismo najbolj pri denarju, smo uspešni s srčnostjo in pripadnostjo državi. Prepričan sem, da bodo košarkarji tudi v Tokiu dosegli dober rezultat ob enakem odnosu in brez podcenjevanja,« je ocenil. Tako za košarkarje kot tudi za nastopajoče v individualnih športih si želi, da bi razveselili ljudi. »Pričakujem, da bo slovenska olimpijska reprezentanca po težkem obdobju, ki smo mu vsi priča zaradi pandemije, veliko storila, da bi vnesla dobro mero veselja v narod in tudi dokazala, da je ekipni duh tudi v teh razmerah mogoč,« je dodal Bogdan Gabrovec.Slovenskim športnikom ob tem želi predvsem obilo pozitivnih izkušenj, pazljivost pri spoštovanju ukrepov, ki so jih postavili gostitelji, in čim več ekipne kemije. »Računamo, da bo pozitivni duh te reprezentance dal nov zagon naši družbi širše,« je zaključil predsednik OKS.