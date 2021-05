V Zagrebu dvakrat odmevala Zdravljica

Enej Marinič se je veselil svoje prve zlate kolajne v svetovnem pokalu. FOTO: Carlos Ferreira

Hrvaški prireditelji turnirja za svetovni pokal v judu so danes dvakrat zaigrali slovensko himno. Z zlatima lovorikama sta na tekmovanju v Zagrebu navdušila(nad 78 kg) in(nad 100 kg).Velenškova je bila v uvodnem krogu prosta, v drugem oziroma v četrtfinalu pa je z vazarijem ugnala Poljakinjo. V polfinalu je bila judoistka kluba Z'dežele Sankaku z iponom boljša od Nizozemke, v zaključnem dvoboju pa je predčasno strla odpor še druge Poljakinje,. Za 29-letno mojstrico iz Šmartnega pri Celju, ki je začela očitno stopnjevati pripravljenost proti poletnim olimpijskim igram v Tokiu, je to že 28. kolajna v svetovnem pokalu, že enajsta zlata.Marinič je na poti do podviga v najtežji kategoriji nanizal štiri zmage z iponom. Judoist mariborskega Branika je prepričljivo premagal Portugalca, Hrvata, Romunain Italijana. Judoist mariborskega Branika, ki bo konec julija praznoval 23. rojstni dan, se je tako veselil svojega prvega odličja v svetovnem pokalu in že takoj zlatega.Že včeraj se je na oder za najboljše povzpel tudi tretjeuvrščeni(do 60 kg). Od slovenskih judoistov se je danes med sedmerico prebil tudi(do 81 kg), ki je pristal na sedmem mestu. Na turnirju je moči merilo 471 tekmovalcev in tekmovalk iz 32 držav. Slovenija je bila s tremi kolajnami tretja najuspešnejša reprezentanca v Zagrebu za Italijo (3 zlate in 3 srebrne) in Španijo (2 zlati, 1 srebrna in 2 bronasti).