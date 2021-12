Verstappen trčil, Hamiltonu najboljši štartni položaj

Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Savdske Arabije v formuli 1 v Džedi. S časom 1:27,511 je bil za dobro desetinko hitrejši od moštvenega kolega, Finca Valtterija Bottasa, tretji pa je po trku v ogrado v zadnjem krogu ostal vodilni v skupnem seštevku, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull).

To je bil 103. pole position Hamiltona, ki bo na dirki lovil 103. zmago. Sedemkratni svetovni prvak je imel sicer v kvalifikacijah veliko težav z oprijemom, obenem pa se je moral nekaj ur prej po tretjem prostem treningu zaradi oviranja dirkačev in neupoštevanja dvojnih rumenih zastav zagovarjati pri komisarjih dirke. Vseeno je ubežal kazni, zaradi česar se obeta neposredni boj na stezi v lovu na naziv svetovnega prvaka.

Bi bil pa Hamilton zanesljivo drugi v kvalifikacijah, če ne bi Verstappen imel v zadnjem hitrem poskusu bližnjega srečanja v zadnjem ovinku steze v Džedi. Nizozemec je bil v zadnjem poskusu precej hitrejši, nato pa je prepozno zaviral in z zadnjim desnim kolesom trčil v ogrado in poskrbel, da so predčasno prekinili kvalifikacije.

Verstappen že jutri prvak?

V drugi vrsti bo Verstappnu, ki je za Hamiltonom zaostal 142 tisočink sekunde, družbo delal Monačan Charles Leclerc (Ferrari). V tretji bosta stala Mehičan Sergio Perez (Red Bull) in Francoz Pierre Gasly (AlphaTauri). Dirka bo v nedeljo ob 18.30.

Verstappen ima pred zadnjima dvema dirkama osem točk prednosti pred Hamiltonom in bi lahko v nedeljo ob ugodnem razpletu že osvojil naslov prvaka. Če bo v nedeljo Britanec slabši kot šesti, Verstappen pa bo zmagal, bo naslov svetovna prvaka prvič v karieri pripadel vozniku Red Bulla.

Sezona F1 se bo končala prihodnji konec tedna v Abu Dabiju.